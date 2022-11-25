Dele Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly Antalya'da podyuma çıkacak

İspanyol model Cindy Kimberly'e defilede 60 Türk mankenin de eşlik edeceğini belirten Eraslan, “14- 19 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenleyeceğimiz Dosso Dossi Fashion Show, yine unutulmaz bir etkinliğe imza atacak. Ünlü Türk markaları 30 ülkeden gelecek hazır giyim alıcılarıyla buluşacak. Etkinliğimiz kapsamında Anfaş Expo Center'da 20'nci yıla özel görkemli bir müzik şöleni hazırlıyoruz. Mr. Dosso Dossi Live Performans, Sergey Lazarev, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak" dedi.