Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in 68. doğum gününde tüm aile bir araya geldi

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.
19 Mart'ta 68. doğum gününü kutlayan Willis, geniş ailesiyle bir araya geldi. Willis ve Emma Heming Willis’in çiftlik evinde bir araya gelen grupta Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızları da vardı.
Oyuncu ile üç kızı olan Demi Moore, Willis’in doğum günü için yaptığı paylaşımda "Mutlu yıllar BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni seviyorum ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz onları hissediyoruz" dedi.
Emma Heming Willis ise eşiyle anılarının yer aldığı videoyu paylaşırken "Bruce saf aşktır. O çok seviliyor. Ve onu her zaman sevmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Heming Willis bir önceki paylaşımında ise “Bu sabah güne ağlayarak başladım. Herkes bana ne kadar güçlü olduğumu söyleyip duruyor. Bu bir seçim değil. Keşke gerçekten öyle olsaydım ama iki çocuğum var. Her gün üzüntülü zamanlarım var, her gün kederliyim ve bugün gerçekten de onun doğum gününde kendimi yine böyle hissediyorum” ifadelerini kullandı.