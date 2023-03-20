Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in 68. doğum gününde tüm aile bir araya geldi

"GÜNE AĞLAYARAK BAŞLADIM"

Heming Willis bir önceki paylaşımında ise ​​“Bu sabah güne ağlayarak başladım. Herkes bana ne kadar güçlü olduğumu söyleyip duruyor. Bu bir seçim değil. Keşke gerçekten öyle olsaydım ama iki çocuğum var. Her gün üzüntülü zamanlarım var, her gün kederliyim ve bugün gerçekten de onun doğum gününde kendimi yine böyle hissediyorum” ifadelerini kullandı.