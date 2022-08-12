Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı

Haberler - ntv.com.tr | 12.08.2022 - 09:49 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 10:00
Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Kızına ‘Mavi’ adını vereceğini paylaşan ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla bir araya gelerek ilginç bir ritüel yaptı.
Sosyal medya hesabından ritüelde neler yaptıklarını paylaşan Evgar, “Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar. Yine bir çemberde beraberdik” ifadelerini kullandı.
Oyuncu, ritüel gereği olarak yaptıklarını “İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik.Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta” sözleriyle açıkladı.
İşte oyuncunun ritüel paylaşımları...