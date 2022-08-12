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Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı

Haberler - ntv.com.tr | 12.08.2022 - 09:49 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 10:00

Doğumuna sayılı günler kalan ünlü oyuncu Demet Evgar, dostlarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdikleri ritüeli sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı - 1

Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu ve Levent Babataş ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı - 2

Kızına ‘Mavi’ adını vereceğini paylaşan ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla bir araya gelerek ilginç bir ritüel yaptı.

Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı - 3

"YİNE BİR ÇEMBERDE BERABERDİK”

Sosyal medya hesabından ritüelde neler yaptıklarını paylaşan Evgar, “Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar. Yine bir çemberde beraberdik” ifadelerini kullandı.

Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı - 4

Oyuncu, ritüel gereği olarak yaptıklarını “İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik.Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta” sözleriyle açıkladı.

İşte oyuncunun ritüel paylaşımları...

Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı - 5
Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı - 6

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