Deniz Akkaya'ya 10 yıla kadar hapis istemi

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 09:59 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:11

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz’ı 5 kişiyle birlikte darp ettirip aracına zorla el koydu. Yılmaz’ın kendisine borcu olduğunu iddia eden Akkaya’nın ve yanındaki 5 kişinin 10.5 yıla kadar hapsi istendi.

Deniz Akkaya'ya 10 yıla kadar hapis istemi - 1

Manken Deniz Akkaya, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği eski menajeri Merih Yılmaz’ı yanındaki 5 kişiyle birlikte darp etti ve aracına zorla el koydu. Akkaya hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Deniz Akkaya'ya 10 yıla kadar hapis istemi - 2

Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz ile bir görüşme organize etmişti. Avukatının ofisinde toplantı düzenleyen Akkaya’nın yanına gelen Yılmaz’ı ofiste bulunan 5 kişi darp etmeye başladı. Yılmaz'ın yanında arkadaşı Bilal Gülmez de vardı.

Deniz Akkaya'ya 10 yıla kadar hapis istemi - 3

METİN İMZALADI

Yılmaz’ın annesinin üzerine kayıtlı olan araç için menajerin annesi aranarak vekalet çıkarması istendi. Ardından Yılmaz’a Akkaya’nın kendisine bir borcu olmadığını belirten bir metin imzalatıldı.

Deniz Akkaya'ya 10 yıla kadar hapis istemi - 4

HAPSİ İSTENİYOR

Yılmaz’ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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