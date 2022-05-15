Deniz Akkaya'ya 10 yıla kadar hapis istemi

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 09:59 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:11
Manken Deniz Akkaya, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği eski menajeri Merih Yılmaz’ı yanındaki 5 kişiyle birlikte darp etti ve aracına zorla el koydu. Akkaya hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz ile bir görüşme organize etmişti. Avukatının ofisinde toplantı düzenleyen Akkaya’nın yanına gelen Yılmaz’ı ofiste bulunan 5 kişi darp etmeye başladı. Yılmaz'ın yanında arkadaşı Bilal Gülmez de vardı.
Yılmaz’ın annesinin üzerine kayıtlı olan araç için menajerin annesi aranarak vekalet çıkarması istendi. Ardından Yılmaz’a Akkaya’nın kendisine bir borcu olmadığını belirten bir metin imzalatıldı.
Yılmaz’ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.