Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a: Nafakanı aksatmadan gururla ödeyeceğim
Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verdi. Uğur konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
İki çocuk sahibi olan oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çift, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı
Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.