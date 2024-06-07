Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a: Nafakanı aksatmadan gururla ödeyeceğim

İki çocuk sahibi olan oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çift, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı



Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.