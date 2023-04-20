Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde

İzlandalı Thor Saevarsson ile birlikteliğini bitiren Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile Maldivler'de tatile çıktı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 1

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de. Evlilik yolunda olduğu sevgilisi Thor  Saevarsson ile yollarını ayıran Deniz, Yazıcıoğlu ile birlikteliğe başlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 2

Birlikte Maldivler'e giden ikili, sosyal medya hesaplarından tatilden kareler paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 3

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 4

Deniz'in paylaşımına Yazıcıoğlu'nun kalp emojisi atması gözlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 5

Deniz, paylaşımına "Anılar yaratıyorum" notunu düştü.

İşte ikilinin tatilinden kareler...

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 6
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 7
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 8
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde - 9
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