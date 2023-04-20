Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de tatilde

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Maldivler'de. Evlilik yolunda olduğu sevgilisi Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Deniz, Yazıcıoğlu ile birlikteliğe başlamıştı.
Birlikte Maldivler'e giden ikili, sosyal medya hesaplarından tatilden kareler paylaştı.
Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Deniz'in paylaşımına Yazıcıoğlu'nun kalp emojisi atması gözlerden kaçmadı.
Deniz, paylaşımına "Anılar yaratıyorum" notunu düştü.
İşte ikilinin tatilinden kareler...