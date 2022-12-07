Dilan Çiçek Deniz: Vücudumla tamamen barışık değilim

"TAKİPÇİ SAYISI KAYGILI HİÇBİR İŞTE OLMAK İSTEMİYORUM"

Son olarak Burak Deniz ile Kal adlı projede yer alan Deniz, "Takipçi sayısı kaygılı hiçbir işte olmak istemiyorum. Kalbimi attıran, beni mutlu edecek projelerde yer alırım sadece" açıklamasında bulundu.