Dilan Çıtak Tatlıses çıkış şarkısını Hadise'ye kaptırdı

"EN AZINDAN TAŞ GİBİ SES OKUYACAK"

Şarkıcı, “Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin lira farkla Hadise’ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz” dedi.