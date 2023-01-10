Dilan Çıtak Tatlıses çıkış şarkısını Hadise'ye kaptırdı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses şubat ayında çıkaracağı albüm için çalışmalara başlamıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkış şarkısını son anda Hadise'ye kaptırdığını söyledi.
Şarkıcı, “Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin lira farkla Hadise’ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz” dedi.
Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine girmişti. Gösterişli bir törenle evlenen çifti İdo Tatlıses ve babası İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmamıştı. Nikah masasına oturam çiftin nikah şahitliğini Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği 'Düm Tek Tek' şarkısı dünyada en çok izlenen ikinci Eurovision performansı oldu.
Eurovision’un resmi Youtube kanalının aralık izlenme verilerine göre, 'Düm Tek Tek' aynı zamanda 2022 yılında Google’da en çok aranan Türk performans oldu.
14 yıl sonra en çok izlenenler listesine giren şarkının başarısını kutlayan Hadise ise "Düm Tek Tek, aralık ayının en çok izlenen ve dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden" dedi.