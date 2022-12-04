Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı

Oyuncu Tuba Ünsal, Star TV'de yayınlanan ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Ünlü isim, programın hazır cevap köşesinde kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken oyunculuk konusunda idol aldığı kişiyi açıkladı.

Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı - 1

Star TV’nin sevilen programı ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 3 Aralık Cumartesi akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu bölümde idolü olan ismi itiraf etti.

Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı - 2

"PERİDE CELAL'İN ESERİNDEN UYARLANIYOR"

Seti bırakıp programa geldiğini söyleyen Tuba Ünsal, 'Nermin' karakterine hayat verdiği 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ilgili "Peride Celal'in yazdığım en iyi aşk romanı dediği eserinden uyarlanıyor" dedi.

Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı - 3

Programın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, Doğu Demirkol'un "Oyunculuk konusunda idol aldığın bir kişi var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı - 4

"MUHTEŞEM BİR KADINDIR"

Tuba Ünsal, "Zuhal Olcay... Çok şanslıyım. Daha önce de birlikte oynama şansı yakalamıştık. Gecenin Ucunda dizisinde de birlikteyiz. Komşuyuz bir de onunla. Muhteşem bir kadındır" ifadelerini kullandı.

Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı - 5

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda, 29 Kasım Salı akşamı 9. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümüne; Ahmet, Kazım ve Macide arasında yaşananlar ile Kazım'ın Nermin'den boşanmak istemesi damga vurdu. Gecenin Ucunda'nın son bölümünde yaşananların kısa bir özeti için tıklayın.

Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı - 6

YENİ BÖLÜME DAİR

Gecenin Ucunda 10. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Fragmana Kazım'ın Macide'ye ilan-ı aşk ettiği an damga vurdu. Kazım'ı kaybetmemeye kararlı olan Nermin'in katıldığı televizyon programında "Kazım beni Macide ile aldatıyor' itirafı dikkat çekti.

Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı - 7

NERMİN KARAKTERİ HAKKINDA

Güzellik yarışmasını kazanıp ülkenin en güçlü adamlarından Kazım’la evlenen Nermin, ailedeki herkesin Kazım üzerinde güç kazanmak, onu kontrol etmek için yakın olmaya çalıştığı, kullandığı bir piyona dönüşür. Kaybettiği bebeğinin ardından toparlanamaz ve uyuşturucuya başlar.

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