Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı

Star TV’nin sevilen programı ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 3 Aralık Cumartesi akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu bölümde idolü olan ismi itiraf etti.
Seti bırakıp programa geldiğini söyleyen Tuba Ünsal, 'Nermin' karakterine hayat verdiği 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ilgili "Peride Celal'in yazdığım en iyi aşk romanı dediği eserinden uyarlanıyor" dedi.
Programın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, Doğu Demirkol'un "Oyunculuk konusunda idol aldığın bir kişi var mı?" sorusuna yanıt verdi.
Tuba Ünsal, "Zuhal Olcay... Çok şanslıyım. Daha önce de birlikte oynama şansı yakalamıştık. Gecenin Ucunda dizisinde de birlikteyiz. Komşuyuz bir de onunla. Muhteşem bir kadındır" ifadelerini kullandı.
Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda, 29 Kasım Salı akşamı 9. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümüne; Ahmet, Kazım ve Macide arasında yaşananlar ile Kazım'ın Nermin'den boşanmak istemesi damga vurdu. Gecenin Ucunda'nın son bölümünde yaşananların kısa bir özeti için tıklayın.
Gecenin Ucunda 10. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Fragmana Kazım'ın Macide'ye ilan-ı aşk ettiği an damga vurdu. Kazım'ı kaybetmemeye kararlı olan Nermin'in katıldığı televizyon programında "Kazım beni Macide ile aldatıyor' itirafı dikkat çekti.
Güzellik yarışmasını kazanıp ülkenin en güçlü adamlarından Kazım’la evlenen Nermin, ailedeki herkesin Kazım üzerinde güç kazanmak, onu kontrol etmek için yakın olmaya çalıştığı, kullandığı bir piyona dönüşür. Kaybettiği bebeğinin ardından toparlanamaz ve uyuşturucuya başlar.