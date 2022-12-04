Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal oyunculuktaki idolünü açıkladı

"MUHTEŞEM BİR KADINDIR"

Tuba Ünsal, "Zuhal Olcay... Çok şanslıyım. Daha önce de birlikte oynama şansı yakalamıştık. Gecenin Ucunda dizisinde de birlikteyiz. Komşuyuz bir de onunla. Muhteşem bir kadındır" ifadelerini kullandı.