Gecenin Ucunda'da Kazım ve Nermin boşanıyor! 'Macide'yi arada bıraktın'

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan, Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda, yeni gününde 29 Kasım akşamında ekrana geldi. Dizide Macide ile Kazım arasında yaşananların yanı sıra Kazım'ın Nermin'den boşanmak istemesi gündem oldu.
Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünde; Nermin'den aldığı ilacı Macide'nin suyuna katan Ahmet, onu evine getirdi. Macide'nin yanına yatağa giren Ahmet, daha öce yaşadıkları aklına gelince ona dokunmaktan vazgeçti. Nöbetçi eczaneye gidip ona ilaç alan Ahmet, eve geri döndüğünde Macide'yi kendine gelmiş halde buldu.
Tuvalate gidip istifra eden Macide, ne olduğunu anlayamadığını ve üstünün battığını söyledi. Macide'ye sweatshirtünü veren Ahmet, o sırada ağabeyi ile Cihangir'i görünce şoke oldu. Kazım, kardeşine annesine gitmeleri gerektiğini söylerken aşağıya inen Macide'yi görünce bozuldu. Macide'nin, Ahmet'in kıyafetini giymiş olması onu daha da kızdırdı.
Ardından Kazım, Cihangir ve Ahmet; annelerine giderek Tunç'un yasa dışı bir işe karıştığını ve yurt dışına kaçtığını söyledi. Duyduklarından hoşlanmayan Berrin olan bitene üzüldü. Annesi ve kardeşini korumak isteyen Kazım ise Tunç'un katil olduğunun ortaya çıkmaması için haberleri engelledi.
Kazım'ın kendisini yanlış anlamasına üzülen Macide ise Sara'nın nasihatiyle onu arasa da gerçekleri söylemedi. Macide, Kazım'a onu Miraç için aradığını söyledi. Macide'nin fenalaştığını öğrenen Koko ise Ahmet'i ihbar etmek için bir kez daha Cihangir'le iletişime geçti.
Tunç'un yaptıklarının yanına kalmamasını isteyen Mert ise haberlerin yayılması için çabalarken Su da bunun peşini bırakmasını söyledi. Onu dinlemeyen Mert ise umursamaz ve ısrarcı olunca Su, Kazım'a gitti. Onu haberler konusunda uyardı ancak geç kaldıkları için gerçekler ortaya çıktı. Hemen annesinin yanında olan Nermin'i arayan Kazım, öğrenmesini engellemek istese de başarılı olamadı.
Gerçekleri öğrenen Berrin fenalaşırken, tüm aile evde toplandı. Berrin Hanım'a destek için oraya giden Macide, hastalığını açıklaması için onu ikna etti. Herkese hasta olduğunu duyuran Berrin, iyi olmak için elinden geleni yapacağını da ekledi.
Annesinin hasta olmasıyla yıkılan Ahmet, Macide'den destek isterken; kendisinin karşısına dikilen Koko'ya yumruk attı. Bunun ardından Cihangir'e parayı geri götüren Koko ise şikayetçi olacağını belirtti. Aldığı parayı vermek istemeyen Cihangir ise Ahmet'i dövüp hıncını alması için Koko'ya yardım etti. Koko, arkadaşlarıyla birlikte Ahmet'e otoparkta saldırdı.
Bu sırada oğullarının babası, eski eşi Taner’in mezarına gitmek isteyen Berrin, hem ondan hem Kazım’dan özür diledi. Vefat eden eşiyle dertleşen Berrin, “Bunca yıl sonra birbirimize kavuşacağız Taner, tabi sen de beni kabul edersen” ifadelerini kullandı.
“Anne güçlü olacağız böyle şeyler söyleme lütfen” diyen oğluna yanıt veren Berrin, “Kazım inan böylesi daha kolay olacak” dedi. “Hayır anne, denemeye devam edeceğiz” diyen Kazım Işık, Berrin Hanım’a sarıldı.
Mezarlıktan çıkarken aldığı telefonla Miraç’ı bulduklarını öğrenen Kazım, hemen Macide’ye haber verdi. Miraç’ı aldığı gibi Macide’nin yanına götüren Kazım Işık, ailesinin yarın sabah geleceğini söyledi. Bunun üzerine Macide, Miraç’ı bırakmayacağını söyledi. Küçük kızın lunaparka gitmek istemesi üzerine Macide, Kazım ve Miraç lunaparka gitti.
Kazım ile Macide, lunaparkta Ahmet’in evindeki durum hakkında konuştu. Fenalaştığını ve olanı biteni anlatan Macide, kustuğu için Ahmet’in sweatshirtünü giydiğini söyledi. Kazım ise duyduklarıyla rahat bir nefes aldı.
Kazım, Miraç ile Macide'yi otele bıraktıktan sonra Ahmet, Macide'yi aradı. Saldırıya uğradığını söyleyen Ahmet, Macide'yi yanına çağırdı. İkili, Ahmet'in evine gittiğinde onun halini görünce şok oldular. Macide'nin yanında kalmasını isteyen Ahmet'e ilaç getirmeye giden Kazım, banyoda Serra'nın bıraktığı iç çamaşırını buldu.
Onun Macide'ye ait olduğunu söyleyen kardeşine inanan Kazım, sinirlenerek evine döndü. Macide ise Ahmet'in isteğiyle bütün gece orada kalarak uyanık kalması için onunla kağıt oynadı.
Ertesi gün Miraç'ın ailesi geleceği için Macide'nin yanına giden Kazım, Miraç'a öğüt verirken Macide'nin Ahmet konusunda yalan söylediğini ima etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan Macide, sorusuna yanıt alamadı. O sırada Miraç'ın annesiyle babası da çocuğu götürmek istemediğini söyleyince Kazım, küçük kıza sahip çıkacağını belirtti. Bunun ardından Berrin Hanım'a gitmek isteyen Macide'ye Kazım da eşlik etti.
İkili yolda giderken patronunu arayan Zafer, Ahmet ile Serra'nın bir ilişkisi olduğunu ve gözleriyle gördüğünü anlattı. Zafer'in telefonuyla Ahmet'in Macide ile ilgili yalan söylediğini anlayan Kazım, kapıda Macide'yi Miraç konusunu açmaması konusunda tembihledi. Nermin'in evlat edinmek istediğini söyleyen Kazım, Macide'nin bebek sorusuna sinirlenerek içeri girdi.
Nermin'i yalan söylediği için mutfağa çağırıp hesap soran Kazım, eşini tanıyamadığını söylerken, Nermin de birlikte olmalarının bir anlamı kalmadığını söyledi. Bunu kabul eden Kazım ise "Boşanıyoruz" diyerek noktayı koydu. İkilinin tartışmasını duyan Macide ise bir hayli üzüldü.
Macide ve Kazım arasındaki çekim ile Nermin-Kazım çiftinin boşanma kararına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Macide'ye mi sevinsem, Nermin'e mi üzülsem bilemedim"
"Geç bile kaldın Kazım"
"İyi yaptın Kazım, umarım Macide kendini suçlayıp senden uzaklaşmaz"
"İşler gittikçe karışıyor"
"Acaba boşanma konusunda Macide ne düşünecek?"
"Bu olmadı Kazım, Macide'yi arada bıraktın"
"Nermin hiç masum değilsin"
"Macide aşkına sahip çık artık"