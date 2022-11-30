Gecenin Ucunda'da Kazım ve Nermin boşanıyor! 'Macide'yi arada bıraktın'

BERRİN HASTALIĞINI AÇIKLADI

Tunç'un yaptıklarının yanına kalmamasını isteyen Mert ise haberlerin yayılması için çabalarken Su da bunun peşini bırakmasını söyledi. Onu dinlemeyen Mert ise umursamaz ve ısrarcı olunca Su, Kazım'a gitti. Onu haberler konusunda uyardı ancak geç kaldıkları için gerçekler ortaya çıktı. Hemen annesinin yanında olan Nermin'i arayan Kazım, öğrenmesini engellemek istese de başarılı olamadı.

Gerçekleri öğrenen Berrin fenalaşırken, tüm aile evde toplandı. Berrin Hanım'a destek için oraya giden Macide, hastalığını açıklaması için onu ikna etti. Herkese hasta olduğunu duyuran Berrin, iyi olmak için elinden geleni yapacağını da ekledi.