Doğum gününde baba olan Fernando Muslera'nın bebeğinden ilk kareler

Haberler | 17.06.2022 - 09:52

Doğum gününde 3. baba olan Fernando Muslera (36) yeni doğan bebeğiyle çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı.

Doğum gününde baba olan Fernando Muslera'nın bebeğinden ilk kareler - 1

'ın Uruguaylı kalecisi , 36. yaşını kutladığı doğum gününde üçüncü kez baba oldu.

Doğum gününde baba olan Fernando Muslera'nın bebeğinden ilk kareler - 2

Tecrübeli kaleci ile eşi Patricia Callero yeni doğan kız çocuklarına Dominique adını verdi.

Doğum gününde baba olan Fernando Muslera'nın bebeğinden ilk kareler - 3

Muslera bebeğinin yüzünün göründüğü ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğum gününde baba olan Fernando Muslera'nın bebeğinden ilk kareler - 4

Öte yandan Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı.

Doğum gününde baba olan Fernando Muslera'nın bebeğinden ilk kareler - 5

Mesajda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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