Doğum gününde baba olan Fernando Muslera'nın bebeğinden ilk kareler

Haberler | 17.06.2022 - 09:52
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 36. yaşını kutladığı doğum gününde üçüncü kez baba oldu.
Tecrübeli kaleci ile eşi Patricia Callero yeni doğan kız çocuklarına Dominique adını verdi.
Muslera bebeğinin yüzünün göründüğü ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı.
Mesajda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri yer aldı.