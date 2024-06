Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında yaptığı yorumlarla adından söz ettirdi. ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Trump, Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in yeni kitabında şarkıcı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass" adını taşıyan kitapta Trump, Taylor Swift'in ne kadar güzel olduğunu vurguluyor.