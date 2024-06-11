Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında ifadeleri gündem oldu.

Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal - 1

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında yaptığı yorumlarla adından söz ettirdi. ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Trump, Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in yeni kitabında şarkıcı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass" adını taşıyan kitapta Trump, Taylor Swift'in ne kadar güzel olduğunu vurguluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal - 2

"ALIŞILMADIK DERECEDE GÜZEL"

Şarkıcı hakkında düşünceleri sorulan 77 yaşındaki Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bence çok güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Onun liberal olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Bence o çok güzel, aslında - alışılmadık derecede güzel!"

Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal - 3

Swift için "Tam bir yıldız" diyen Trump'ın şarkıcının dış görünüşü hakkında konuşmasının Swift hayranlarını kızdırabileceği düşünülüyor.

Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal - 4

İLK KEZ SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Siyasi görüşlerini uzun süre gizli tutmayı tercih eden Swift "Geçmişte siyasi görüşlerimi açık bir şekilde dile getirmek konusunda isteksizdim, ancak son iki yılda hayatımda ve dünyada yaşanan bazı olaylar nedeniyle artık bu konuda çok farklı hissediyorum" demişti.

Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal - 5

2020 yılında Joe Biden ve Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan Swift, Donald Trump'ın karşısında yer aldığını açıkça belirtmişti.

Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal - 6

"SUS PAYI" DAVASINDA SUÇLU BULUNDU

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi “sus payı” davasında karar açıklandı. Trump, yargılandığı davada hakkındaki 34 suçlamanın tamamında jüri tarafından suçlu bulundu. Karar sonrası açıklama yapan Trump, "Alınan karar rezilliktir, ben suçsuzum" dedi.

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