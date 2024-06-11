Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal

"ALIŞILMADIK DERECEDE GÜZEL"

Şarkıcı hakkında düşünceleri sorulan 77 yaşındaki Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bence çok güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Onun liberal olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Bence o çok güzel, aslında - alışılmadık derecede güzel!"