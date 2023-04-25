Donald Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor

"BU KADIN TİPİM DEĞİL" DEMİŞTİ

Trump ise, iddia edilen olayların "hiç yaşanmadığını" söyledi ve 2019'da iddialara yanıt verirken, "Bu kişiyle hayatımda hiç tanışmadım" dedi. Trump, geçen yıl da kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Carroll'ın iddialarının bir "aldatmaca" olduğunu söyleyerek, "Bu kadın benim tipim değil!" ifadesini kullandı.

Carroll, darp ve hakaret için tazminat ve Trump'ın geçen yılki sosyal medya açıklamasını geri çekmesini talep ediyor.