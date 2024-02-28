Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak

3 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİDE PARTİ

Düğün şenlikleri 1 Mart'ta Ambani'nin memleketi Gujarat'taki 3 bin dönümlük bir bahçede düzenlenecek üç günlük bir partiyle başlayacak.

Bahçenin 10 milyondan fazla ağaca ve Asya'nın en büyük mango bahçesine sahip olduğu söyleniyor ve aynı zamanda Ambani'nin hayvan kurtarma ve rehabilitasyon merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Burada hem Hindistan'dan hem de dünyanın dört bir yanından leoparlar, kaplanlar, aslanlar da dahil olmak üzere 2 bin tane kurtarılmış hayvan yaşıyor.