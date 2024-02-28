Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştığı belirtiliyor. Bill Gates ve Ivanka Trump, Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant'ın düğün partisinde beklenen konuklar arasında. Düğünde konukların aynı yemeği yememesi için de 2500 ayrı menü oluşturulacak.
Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri için düğün sadece bir düğün değildir.
Dünyanın en zengin ve en güçlü insanlarının bile gözlerini kamaştıracak şekilde tasarlanmış bir gösteridir.
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, önümüzdeki ay en küçük oğlu 28 yaşındaki Anant Ambani'nin düğünü için abartılı bir tören düzenlemeye hazırlanıyor.