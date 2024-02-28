Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştığı belirtiliyor. Bill Gates ve Ivanka Trump, Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant'ın düğün partisinde beklenen konuklar arasında. Düğünde konukların aynı yemeği yememesi için de 2500 ayrı menü oluşturulacak.

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak - 1

Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri için düğün sadece bir düğün değildir.

Dünyanın en zengin ve en güçlü insanlarının bile gözlerini kamaştıracak şekilde tasarlanmış bir gösteridir.

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, önümüzdeki ay en küçük oğlu 28 yaşındaki Anant Ambani'nin düğünü için abartılı bir tören düzenlemeye hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak - 2

YILDIZLARLA DOLU BİR PARTİ

Hindistan'ın yerel gazeteleri, Anant Ambani'nin, Hindistan'ın büyük ilaç firmalarından Encore Healthcare'i yöneten bir iş ailesinin kızı olan 29 yaşındaki Radhika Merchant ile evleneceği düğün kutlamalarının ayrıntılarını paylaşıyor.

Temmuz ayında yapılması beklenen düğünün tüm ayrıntıları henüz kamuya açıklanmadı.

Mart ayında yapılacak ve üç gün sürecek düğün öncesi partisi ise gösterişli ve yıldızlarla dolu bir etkinlik gibi görünüyor.

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak - 3

3 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİDE PARTİ

Düğün şenlikleri 1 Mart'ta Ambani'nin memleketi Gujarat'taki 3 bin dönümlük bir bahçede düzenlenecek üç günlük bir partiyle başlayacak.

Bahçenin 10 milyondan fazla ağaca ve Asya'nın en büyük mango bahçesine sahip olduğu söyleniyor ve aynı zamanda Ambani'nin hayvan kurtarma ve rehabilitasyon merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Burada hem Hindistan'dan hem de dünyanın dört bir yanından leoparlar, kaplanlar, aslanlar da dahil olmak üzere 2 bin tane kurtarılmış hayvan yaşıyor.

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak - 4

RIHANNA PARTİDE SAHNE ALACAK

Partide ünlü şarkıcı Rihanna'nın performans sergilemesi ve illüzyonist David Blaine'in özel bir gösteri yapması bekleniyor.

Partinin konuk listesinde Hintli milyarderlerden Bollywood ünlülerine kadar herkesin yer aldığı, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın da katılmaya hazır olduğu belirtildi.

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak - 5

Aynı yemeği iki kez yememeleri için konuklara üç gün boyunca yaklaşık 2 bin 500 ayrı menü sunulması bekleniyor.

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak - 6

Ambani, 2018'de kızına, Beyoncé'nin performans sergilediği ve misafirlerin İtalya'nın Como Gölü'nün yanı sıra Mumbai ve Rajasthan'daki resepsiyonlara katıldığı ülkenin şimdiye kadar gördüğü en pahalı düğünü düzenlemişti.

Aile düğüne 100 milyon dolar harcamıştı.

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak - 7

Hindistan'da çok az kişi Ambanilere benzer gösterişli düğünlere gücü yetse de rakamlar Hindistan'daki düğünlerin giderek büyüdüğünü gösteriyor.

Hindistan artık her yıl düğünlere 75 milyar dolardan fazla harcıyor ve bu da onu ülkenin dördüncü en büyük endüstrisi haline getiriyor.

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