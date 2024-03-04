Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı

Anant Ambani'nin, Hindistan'ın büyük ilaç firmalarından Encore Healthcare'i yöneten bir iş ailesinin kızı olan 29 yaşındaki Radhika Merchant ile evleneceği düğün, "Dünyanın en pahalı düğünü" olacak. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin bu rakamın çok üzerine çıkması bekleniyor.