Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant'ın düğün öncesi yapılan partisine Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump gibi isimler katıldı. Partide sahne alan Rihanna'nın bir buçuk saat için 6 milyon dolar aldığı belirtiliyor.

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 1

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani,  Temmuz ayında evlenecek oğlu Anant Ambani'nin düğünü öncesinde abartılı bir tören düzenledi. 

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 2

Anant Ambani'nin, Hindistan'ın büyük ilaç firmalarından Encore Healthcare'i yöneten bir iş ailesinin kızı olan 29 yaşındaki Radhika Merchant ile evleneceği düğün, "Dünyanın en pahalı düğünü" olacak. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin bu rakamın çok üzerine çıkması bekleniyor.

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 3

YILDIZLARLA DOLU PARTİ

Temmuz ayında yapılması beklenen düğünün tüm ayrıntıları henüz kamuya açıklanmadı.

Üç gün sürecek düğün öncesi partisi ise gösterişli  ve yıldızlarla dolu bir açılışla başladı. 

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 4

Düğün şenlikleri Ambani'nin memleketi Gujarat'taki 3 bin dönümlük bir bahçede düzenlendi. 

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 5

RİHANNA 1 İ5 SAATTE 6 MİLYON DOLAR KAZANDI

Partide sahne alan Rihanna'nın 1.5 saatlik gösteri için 6 milyon dolar aldığı iddia edildi. Sosyal medyada ise Rihanna'nın performansının beklentileri karşılamadığı yönünde eleştiriler yapıldı.

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 6

Anant Ambani'nin düğününe Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ünlü Bollywood yıldızları da katıldı.

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 7

Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve kızları Arabella

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 8

İvanka Trump

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 9

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan ile Reliance Industries Başkanı Mukesh Ambani ve oğlu Akash Ambani

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 10
Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 11
Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 12

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Anant Ambani ve Radhika Merchant ile poz verdi.

Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 13
Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 14
Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı - 15
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