Dünyanın en pahalı düğünü öncesi yıldızlarla dolu parti: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katıldı
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant'ın düğün öncesi yapılan partisine Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump gibi isimler katıldı. Partide sahne alan Rihanna'nın bir buçuk saat için 6 milyon dolar aldığı belirtiliyor.
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, Temmuz ayında evlenecek oğlu Anant Ambani'nin düğünü öncesinde abartılı bir tören düzenledi.