Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren Lee Redmond: Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi

"Tırnaklarımı keseceğimi söyledim ama bir türlü kesemedim. Bir parçanız haline gelmeleri çok tuhaf" diyen Redmond, "Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi. Torunum bana 'Büyükanne onlar senin bebeğin gibi; onlara 30 yıl boyunca baktın ve bir anda kaybettin' dedi" açıklamasında bulundu.