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Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren Lee Redmond: Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi

Haberler | 09.08.2022 - 09:04

Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren ancak daha sonra trafik kazasında tırnaklarını kaybeden Lee Redmond, "Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi. Torunum bana 'Büyükanne onlar senin bebeğin gibi; onlara 30 yıl boyunca baktın ve bir anda kaybettin' dedi" açıklamasında bulundu.

Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren Lee Redmond: Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi - 1

1979 yılında tırnaklarını uzatmaya başlayan Lee Redmond, 2008 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek en uzun tırnak rekorunu kırmıştı.


Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren Lee Redmond: Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi - 2

Redmond'a ait dünyanın en uzun tırnakları rekoru 8,5 metreydi. Ancak Redmond 2009 yılında geçirdiği trafik kazasında tırnaklarını kırdı.

Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren Lee Redmond: Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi - 3

Redmond, geçirdiği kaza sonrasında rekorunu kaybetti.


Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren Lee Redmond: Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi - 4

Redmond, bu yolculuğu "Bu sadece şekilleri bükülmeden önce tırnaklarımı ne kadar uzatacağımı görmek istediğim bir deneydi" şeklinde anlattı.


Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren Lee Redmond: Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi - 5

"Tırnaklarımı keseceğimi söyledim ama bir türlü kesemedim. Bir parçanız haline gelmeleri çok tuhaf" diyen Redmond, "Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi. Torunum bana 'Büyükanne onlar senin bebeğin gibi; onlara 30 yıl boyunca baktın ve bir anda kaybettin' dedi" açıklamasında bulundu.

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