Duy Beni'nin Selim'i Berk Hakman: Genç oyuncularla olmak avantaj

KARAKTERİYLE ORTAK YÖNLERİ

Diğer rollerinize ve projelerinize kıyasla Duy Beni'nin farkı nedir, Selim karakterinde Berk Hakman'ın hangi özellikleri var?



- Açıkçası bu dizinin çok bir farkı yok. Bir oyuncu olarak ben bir rolü kabul ettiysem o zaten benim için bir öncekinden kesinlikle farklıdır. Farklılığı da kendi içindedir. Daha önce hiç öğretmen oynamamıştım. Bu bile çok heyecanlandırıyor beni. Selim karakterinde Berk Hakman sadece insanlara yardım etme inancı ve sevgisi benziyor olabilir. Belki de biraz yalnızlığı olabilir.