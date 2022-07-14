Duy Beni'nin Selim'i Berk Hakman: Genç oyuncularla olmak avantaj

Haberler - ntv.com.tr | 14.07.2022 - 07:28
Yeni dizinizde nasıl bir hikayenin içinde, hangi karakterle ekranlarda olacaksınız?
- Yeni dizide çok heyecanlı temposu yüksek bir gençlik dramasında olacağım. Gençlik derken de yanlış anlaşılmasın bu bir gençlik dizisi değil. Öğrencilerin hayatlarına eğildiğimiz kadar ailelerinin de hayatlarına bakıyoruz. Çünkü eğitimin ilk başladığı yer orası. Karakterimin adı Selim Bender, edebiyat öğretmeni. Zamanında yaptığı hataları öğrencileri tekrarlamasın istiyor. Yalnız biri. Fakat başına gelen olaylardan sonra yaşama sevincini de yitirmemiş.
Selim karakterinin geçmişinde neler var, neden kendisini yalnız hissediyor?
- Annesi ve babası o çok küçükken ölmüş. Sadece bir kız kardeşi var. Ona bakmış hep. Bir gün kardeşinin başına talihsiz olaylar geliyor ve o da mecburen müdahale etmek zorunda kalıyor. İşte tam bu olaylar sırasında o da şiddete başvuruyor, kendini kaybediyor ama bunun acısını sürekli kalbinde hissediyor. Pişmanlığı çok fazla. Genç öğrencilerinin aynı hatalara düşmesini hiç istemiyor.
Diğer rollerinize ve projelerinize kıyasla Duy Beni'nin farkı nedir, Selim karakterinde Berk Hakman'ın hangi özellikleri var?
- Açıkçası bu dizinin çok bir farkı yok. Bir oyuncu olarak ben bir rolü kabul ettiysem o zaten benim için bir öncekinden kesinlikle farklıdır. Farklılığı da kendi içindedir. Daha önce hiç öğretmen oynamamıştım. Bu bile çok heyecanlandırıyor beni. Selim karakterinde Berk Hakman sadece insanlara yardım etme inancı ve sevgisi benziyor olabilir. Belki de biraz yalnızlığı olabilir.
Daha tecrübeli bir oyuncu olarak, genç oyuncu grubunun olduğunu bir dizide rol almanın avantaj ve dezavantajları neler?
- Genç bir oyuncu kadrosuyla çalışmanın bir dezavantajı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ne yaptığının farkında olmayan bir grupla çalışırsınız o ayrı tabi, o felaket olur. Bizde öyle bir durum yok. Herkes öyle inanmış durumda ki projeye ve rollerine. Artı avantajları olur bunun. İnsan her yaşta öğrenir.
Sizce bir oyuncunun olmazsa olmazları neler olmalı?
- Öyle bir kavram yok bende. Yani 'Olmazsa olmazım' diyebileceğim bir şey. Sadece şunu söyleyebilirim. Oyuncu dediğin kendini geliştirecek, her zaman, her konuda. Bir şeyler bulmalı oyuncu, oyunculuğun yanına.
Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Ziya Hoca’nın yerine gelen idealist edebiyat öğretmenidir. Geçmişte şiddetle savaşmış Selim, başına açılan belalardan kurtulduktan sonra mesleğe geri dönmüştür. Fakat bu sefer de şiddet farklı bir biçimde karşısındadır. Selim, bu okuldaki zorbalığa çözüm bulmaya kararlıdır.