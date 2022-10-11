Dwayne Johnson: ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil

Yıldız oyuncu Dwayne Johnson, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına aday olup olmayacağı konusu hakkında konuştu.
Johnson, "Başkanlık fikri artık gündemimde değil" açıklamasında bulundu.
CBC News’a konuşan Johnson, “Ülkemizi ve içinde yaşayan herkesi seviyorum. Baba olmayı da seviyorum. Ve benim için en önemli şey baba olmak. Hayatımda ilk sırada, özellikle kızlarımın hayatlarındaki bu kritik dönemde” diye konuştu.
“Yolda olmanın ve o kadar meşgul olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum" diyen Johnson’ın yakın zamana kadar ABD Başkanlığı fikrine sıcak baktığı ve bu konuda çeşitli analizler ve araştırmalar yaptırdığı biliniyor.
Johnson’ın Tiana Gia (4), Jasmine Lia (6) ve Simone Alexandira (21) isimlerinde üç kızı var.