Dwayne Johnson: ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil

The Rock lakaplı yıldız oyuncu Dwayne Johnson Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına aday olup olmayacağı konusuna noktayı koydu. Johnson, "ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil" dedi.

Dwayne Johnson: ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil - 1

Yıldız oyuncu Dwayne Johnson, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına aday olup olmayacağı konusu hakkında konuştu.

Dwayne Johnson: ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil - 2

Johnson, "Başkanlık fikri artık gündemimde değil" açıklamasında bulundu.

Dwayne Johnson: ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil - 3

CBC News’a konuşan Johnson, “Ülkemizi ve içinde yaşayan herkesi seviyorum. Baba olmayı da seviyorum. Ve benim için en önemli şey baba olmak. Hayatımda ilk sırada, özellikle kızlarımın hayatlarındaki bu kritik dönemde” diye konuştu.


Dwayne Johnson: ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil - 4

“Yolda olmanın ve o kadar meşgul olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum" diyen Johnson’ın yakın zamana kadar ABD Başkanlığı fikrine sıcak baktığı ve bu konuda çeşitli analizler ve araştırmalar yaptırdığı biliniyor.


Dwayne Johnson: ABD başkanlığı fikri artık gündemimde değil - 5

Johnson’ın Tiana Gia (4), Jasmine Lia (6) ve Simone Alexandira (21) isimlerinde üç kızı var.

N-LIFE HABERLERİ

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