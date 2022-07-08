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Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 10:29 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 10:37

Geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, ilişkilerinin başladığı İzmir'in Çeşme ilçesinde düğün yaptı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı - 1

Ünlü oyuncu  ve basketbolun yıldızı  geçtiğimiz hafta Makedonya'da dünyaevine girmişti.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı - 2

MAKEDONYA'DA EVLENDİLER

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, Osman'ın doğum yeri olan Ohri kentinde aile arasında sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı - 3

AŞKLARININ BAŞLADIĞI YERDE DÜĞÜN YAPTILAR

İkili, ilişkilerinin başladığı İzmir’in Çeşme ilçesinde düğün töreni gerçekleştirdi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı - 4

AİLELERİ VE YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çifti mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. 

İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğününden yansıyanlar...

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı - 5
Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı - 6

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