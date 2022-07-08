Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 10:29 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 10:37
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolun yıldızı Cedi Osman geçtiğimiz hafta Makedonya'da dünyaevine girmişti.
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, Osman'ın doğum yeri olan Ohri kentinde aile arasında sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.
İkili, ilişkilerinin başladığı İzmir’in Çeşme ilçesinde düğün töreni gerçekleştirdi.
Çifti mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.
İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğününden yansıyanlar...