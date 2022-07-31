Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 31.07.2022 - 10:35 - Son Güncelleme : 31.07.2022 - 10:37
Duy Beni dizisinin yıldızı Ege Kökenli ve uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünya evine girdi.
Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlenen çift, sosyal medya hesabından düğüne dair görüntüler paylaştı.
Ahituv ile nikah masasına oturan 29 yaşındaki oyuncu, straplez kesim bir gelinlik tercih etti.
Çiftin düğüne İrem Helvacıoğlu, Öykü Karayel, Can Bonomo, Kerem Bürsin ve Duygu Özaslan gibi pek çok ünlü isim katıldı.
Düğünden özel bir video paylaşan oyuncu "Sonsuza dek mutlu" notunu düştü.
After partiden Kerem Bürsin ve Ege Kökenli
Ezgi Karayel ve Öykü Karayel
Duygu Özaslan