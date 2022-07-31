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Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 31.07.2022 - 10:35 - Son Güncelleme : 31.07.2022 - 10:37

Ünlü oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi.

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 1

Duy Beni dizisinin yıldızı Ege Kökenli ve uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünya evine girdi.

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 2

Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlenen çift, sosyal medya hesabından düğüne dair görüntüler paylaştı.

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 3

Ahituv ile nikah masasına oturan 29 yaşındaki oyuncu, straplez kesim bir gelinlik tercih etti.

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 4

Çiftin düğüne İrem Helvacıoğlu, Öykü Karayel, Can Bonomo, Kerem Bürsin ve Duygu Özaslan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 5

Düğünden özel bir video paylaşan oyuncu "Sonsuza dek mutlu" notunu düştü.

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 6

After partiden Kerem Bürsin ve Ege Kökenli

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 7

Ezgi Karayel ve Öykü Karayel

Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi - 8

Duygu Özaslan

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