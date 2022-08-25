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Elon Musk'ın eski sevgilisi milyarderin fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 25.08.2022 - 09:11 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 09:28

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın eski sevgilisi Jennifer Gwynne milyarderin kişisel fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı.

Elon Musk'ın eski sevgilisi milyarderin fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı - 1

'ın 1994 yılında beraber olduğu eski sevgilisi Jennifer Gwynne, milyarderin kişisel fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı.

Elon Musk'ın eski sevgilisi milyarderin fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı - 2

PARAYLA OĞLUNUN EĞİTİMİNİ KARŞILAYACAK

Musk’ın gençlik yıllarındaki fotoğraflarını satışa çıkaran Gwynne, kazandığı parayla oğlunun üniversite eğitimini karşılayacağını paylaştı.

İkili Pensilvanya Üniversitesi'nde tanışmış ve bir sene birlikte olmuştu.

Elon Musk'ın eski sevgilisi milyarderin fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı - 3

Güney Karolina'da hayatını sürdüren Gwynne, açık artırmadan en az 10 bin dolar elde etmeyi planladığını belirtti.

Elon Musk'ın eski sevgilisi milyarderin fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı - 4

HAYALLERİ İÇİN SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Gwynne, milyarderin hayallerini kovalamak için Palo Alto’ya gittiğini ve kendisini terk ettiğini söyledi.

Elon Musk'ın eski sevgilisi milyarderin fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı - 5

DailyMail’e konuşan 48 yaşındaki Gwynne, Musk ile ilişkilerinin ‘tatlı' olduğunu ama yeterince şevkat dolu olmadığını paylaştı.

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