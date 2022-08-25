Elon Musk'ın eski sevgilisi milyarderin fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 25.08.2022 - 09:11 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 09:28
Elon Musk'ın 1994 yılında beraber olduğu eski sevgilisi Jennifer Gwynne, milyarderin kişisel fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı.
Musk’ın gençlik yıllarındaki fotoğraflarını satışa çıkaran Gwynne, kazandığı parayla oğlunun üniversite eğitimini karşılayacağını paylaştı.
İkili Pensilvanya Üniversitesi'nde tanışmış ve bir sene birlikte olmuştu.
Güney Karolina'da hayatını sürdüren Gwynne, açık artırmadan en az 10 bin dolar elde etmeyi planladığını belirtti.
Gwynne, milyarderin hayallerini kovalamak için Palo Alto’ya gittiğini ve kendisini terk ettiğini söyledi.
DailyMail’e konuşan 48 yaşındaki Gwynne, Musk ile ilişkilerinin ‘tatlı' olduğunu ama yeterince şevkat dolu olmadığını paylaştı.