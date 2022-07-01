Elon Musk’ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley: Ona karşı sonsuz bir sevgim var

Haberler | 01.07.2022 - 08:08
Elon Musk’ın iki defa evlendiği oyuncu eski eşi Talulah Riley açıklamalarda bulundu.
Independent’a verdiği röportajda Riley, çiftin yeniden evlenme kararı hakkında "Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum. Ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi" dedi.
Riley, Musk için, "O harika bir arkadaş. O bana bakıyor. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz ki bu gerçekten güzel. Ona karşı sonsuz bir sevgim var" diye konuştu.
Ünlü oyuncu evliliği sırasında kariyerine ara vermesiyle ilgili de konuştu: “Elon harikaydı. Bel Air’deki bir malikanede ödüllü bir eş gibi tıkılıp kalmış gibi değildim, bu daha eğlenceli olamazdı. Tabii ki, başkaları için buna tanık oldum. Ama neyse ki, bu benim kaderim değildi.”
İkili 2010 yılında evlenmiş 2012 yılında ayrılmış ardından 2013'te yeniden evlenmiş ve 2016'da boşanmıştı.