Elon Musk’ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley: Ona karşı sonsuz bir sevgim var

Ünlü oyuncu evliliği sırasında kariyerine ara vermesiyle ilgili de konuştu: “Elon harikaydı. Bel Air’deki bir malikanede ödüllü bir eş gibi tıkılıp kalmış gibi değildim, bu daha eğlenceli olamazdı. Tabii ki, başkaları için buna tanık oldum. Ama neyse ki, bu benim kaderim değildi.”