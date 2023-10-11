Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard yeni iddialarla gündemde. Heard, rol arkadaşı Jason Momoa'nın kendisini Aquaman 2 filminden çıkarmak istediğini ve Johnny Depp gibi giyinip kendisine zorbalık yaptığını iddia etti. Heard'ün eski sevgilisi milyarder Elon Musk'ın ise oyuncunun filmde rol almasını sağlamak için Warner Bros.'a mektup yazdığı bildirildi.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 1

Johnny Depp’e kaybettiği davanın ardından prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Amber Heard'ün yeni Aquaman filminden çıkarıldığı iddia edilmişti.

Dava esnasındaki söylemleri nedeniyle oyuncunun serinin devam filmi Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı belirtilse de filmin yapım şirketi Warner Bros. konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 2

FİLMDEN  ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Filmin yayınlanan fragmanında Heard'ün de yer almasıyla tüm soru işaretleri giderilmiş oldu. Ancak Heard'ün filme nasıl dahil olduğu konusu merak uyandırmaya devam etti. Filmin fragmanının yayınlandığı aynı gün bazı belgeler ortaya çıktı.

Variety'nin haberine göre, filmin başrol oyuncusu Jason Momoa, Mera karakterini canlandıran Heard'ü filmde istemedi.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 3

"JOHNNY DEPP GİBİ GİYİNİYORDU"

Heard'ün terapistinin notlarında "Jason Momoa beni filmde istemedi. Sarhoştu. Sete geç geliyordu. Johnny Depp gibi giyiniyordu. Onun gibi yüzük de takmıştı" ifadeleri yer alıyor.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 4

PAYLAŞIM YAPMASI YASAKTI

Heard, filmin yönetmeni James Wan'ın da kendisine "sesini yükselttiğini" ve Aquaman ile ilgili hiçbir paylaşım yapmaması gerektiğini söyledi. Notlarda Heard "Kimse sette benim selfie bile çekilmiyordu" dedi.

Filmin yapım şirketi DC, Heard'ün notlarında yer alan ifadeleri yalanladı.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 5

FİLMDEN ZATEN ÇIKARILACAKTI

Heard, karalama davası esnasında Aquaman 2 filmiyle ilgili "Bu bu filmde oynayabilmek için çok savaştım. Filmde olmamı istemediler" demişti.

Variety'nin haberine göre, Warner Bros. 2018 yılında çekilen ilk filmden sonra Heard'ü zaten seriden çıkarmayı düşünüyordu. Bu karar, karalama davasından çok daha öncesine dayanıyor.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 6

Yapım şirketi, Heard ile Momoa'nın kimyalarının tutmadığını ve bu nedenle Heard'ü filmde istemediklerini açıklamıştı.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 7

FİLME NASIL OYNADI?

Heard'ün filmden çıkarılmamasını sağlayan kişi ise oyuncunun eski sevgilisi Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk oldu.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 8

MUSK'TAN TEHDİTKAR MEKTUP

Musk, konuyla ilgili Warner Bros.'a bir mektup yazdı.

Musk mektupda oyuncunun filme dahil edilmemesi halinde "ortalığı yakıp yıkacağını" söylüyor.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 9

İkili 2013 yılında Heard'ün rol aldığı Machete Kills adlı filmin setinde tanışmıştı. 2016 yılında görüşmeye başlayan çiftin yolları 2018 yılında ayrılmıştı

Depp ise eski eşini kendisini Musk ile aldatmakla suçlamıştı.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 10

20 ARALIK'TA SİNEMALARDA

James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Nicole Kidman ve Yahya Abdul-Mateen II gibi isimlerin yer aldığı film, 20 Aralık'ta vizyona girecek.

215 milyon dolarlık bütçeyle çekilen filmin sinemaseverlerden nasıl bir tepki alacağı merak ediliyor.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 11

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heardün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 12
Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 13
Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış - 14
DAHA FAZLA GÖSTER