Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış
Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard yeni iddialarla gündemde. Heard, rol arkadaşı Jason Momoa'nın kendisini Aquaman 2 filminden çıkarmak istediğini ve Johnny Depp gibi giyinip kendisine zorbalık yaptığını iddia etti. Heard'ün eski sevgilisi milyarder Elon Musk'ın ise oyuncunun filmde rol almasını sağlamak için Warner Bros.'a mektup yazdığı bildirildi.
Johnny Depp’e kaybettiği davanın ardından prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Amber Heard'ün yeni Aquaman filminden çıkarıldığı iddia edilmişti.
Dava esnasındaki söylemleri nedeniyle oyuncunun serinin devam filmi Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı belirtilse de filmin yapım şirketi Warner Bros. konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmamıştı.