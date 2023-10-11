Elon Musk'tan tehdit mektubu: Amber Heard'ü Aquaman'den kovulmaktan kurtarmış

FİLMDEN ZATEN ÇIKARILACAKTI

Heard, karalama davası esnasında Aquaman 2 filmiyle ilgili "Bu bu filmde oynayabilmek için çok savaştım. Filmde olmamı istemediler" demişti.

Variety'nin haberine göre, Warner Bros. 2018 yılında çekilen ilk filmden sonra Heard'ü zaten seriden çıkarmayı düşünüyordu. Bu karar, karalama davasından çok daha öncesine dayanıyor.