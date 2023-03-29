Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi

"WİLDE UZAK DURUYOR"

39 yaşındaki Wilde'a yakın bir kaynaksa başarılı oyuncunun bu gelişmelerle hiç ilgilenmediğini savundu.

Kaynak, "Bunlardan uzak duruyor ve doğru olanı yapıyor. Çocuklarıyla işine odaklanıyor. Bu karmaşayla uğraşmak istemiyor" dedi.