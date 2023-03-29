Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi

Harry Styles ile öpüşürken görüntülenen ünlü model Emily Ratajkowski'nin Styles'ın eski sevgilisi Olivia Wilde'dan af dilediği ileri sürüldü.

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 1

Son olarak Olivia Wilde ile aşk yaşayan Harry Styles, ünlü model Emily Ratajkowski ile öpüşürken görüntülenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 2

"EMİLY ARKADAŞINA YALVARDI"

Sürpriz aşk iddiası sonrası  Page Six'e konuşan bir kaynak, 31 yaşındaki Emily Ratajkowski'nin Styles'ın eski sevgilisi Wilde'a yalvardığını iddia etti.

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 3

İkilinin arkadaş olduğunu söyleyen kaynak, Styles'la öpüşen Ratajkowski'nin davranışını ihanet olarak nitelendirdi.

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 4

"WİLDE UZAK DURUYOR"

39 yaşındaki Wilde'a yakın bir kaynaksa başarılı oyuncunun bu gelişmelerle hiç ilgilenmediğini savundu.

Kaynak, "Bunlardan uzak duruyor ve doğru olanı yapıyor. Çocuklarıyla işine odaklanıyor. Bu karmaşayla uğraşmak istemiyor" dedi.

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 5

KONSERDE BİRLİKTE DANS ETMİŞLERDİ

Ratajkowski ve Wilde, Styles'ın Haziran 2022'de Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konserde birlikte dans ederken görüntülenmişti.

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 6

Ratajkowski, 29 yaşındaki şarkıcıyla ilişkisi sebebiyle eleştirilen Wilde'a Kasım 2022'de destek açıklaması yapmıştı.

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 7

SON OLARAK OSCAR PARTİSİ'NDE YAN YANALARDI

Ayrıca Ratajkowski ile Wilde, Vanity Fair'in 12 Mart'taki Oscar partisinde birlikte görülmüştü.

Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi - 8
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