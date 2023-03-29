Emily Ratajkowski, Harry Styles'ın eski aşkı Olivia Wilde'dan özür diledi

Son olarak Olivia Wilde ile aşk yaşayan Harry Styles, ünlü model Emily Ratajkowski ile öpüşürken görüntülenmişti.
Sürpriz aşk iddiası sonrası Page Six'e konuşan bir kaynak, 31 yaşındaki Emily Ratajkowski'nin Styles'ın eski sevgilisi Wilde'a yalvardığını iddia etti.
İkilinin arkadaş olduğunu söyleyen kaynak, Styles'la öpüşen Ratajkowski'nin davranışını ihanet olarak nitelendirdi.
39 yaşındaki Wilde'a yakın bir kaynaksa başarılı oyuncunun bu gelişmelerle hiç ilgilenmediğini savundu.
Kaynak, "Bunlardan uzak duruyor ve doğru olanı yapıyor. Çocuklarıyla işine odaklanıyor. Bu karmaşayla uğraşmak istemiyor" dedi.
Ratajkowski ve Wilde, Styles'ın Haziran 2022'de Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konserde birlikte dans ederken görüntülenmişti.
Ratajkowski, 29 yaşındaki şarkıcıyla ilişkisi sebebiyle eleştirilen Wilde'a Kasım 2022'de destek açıklaması yapmıştı.
Ayrıca Ratajkowski ile Wilde, Vanity Fair'in 12 Mart'taki Oscar partisinde birlikte görülmüştü.