Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması

YENİ AŞKIYLA İLGİLİ İPUÇLARI VERMİŞTİ

Ratajkowski, 9 Mart’ta katıldığı bir podcast’te zaten yeni aşkıyla ilgili ipuçları vermiş. Ünlü model, görüştüğü kişi hakkında "Hoşlandığım biriyle yeni çıkmaya başladım. Yani, bu farklı hissettiriyor. Benimle dört hafta önce konuşsaydın, ‘Kesinlikle çıkmakla ilgilenmiyorum’ derdim. O, harika biri" ifadelerini kullanmıştı.