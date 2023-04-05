Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması

Son olarak Olivia Wilde ile aşk yaşayan Harry Styles, ünlü model Emily Ratajkowski ile Tokyo'da öpüşürken görüntülenmişti.
Ancak Emily Ratajkowski ve Harry Styles aşkının çok daha önce başladığı ortaya çıktı.
Ratajkowski, 9 Mart’ta katıldığı bir podcast’te zaten yeni aşkıyla ilgili ipuçları vermiş. Ünlü model, görüştüğü kişi hakkında "Hoşlandığım biriyle yeni çıkmaya başladım. Yani, bu farklı hissettiriyor. Benimle dört hafta önce konuşsaydın, ‘Kesinlikle çıkmakla ilgilenmiyorum’ derdim. O, harika biri" ifadelerini kullanmıştı.
Emily Ratajkowski, sözlerine “O, süper iyi bir adam. Çok bağımsız birini seviyorum. Kendine daha fazla güvenen ve daha fazla yaşam enerjisine sahip biriyle çıkmanın küskünlüğü önlemeye yardımcı olacağını umuyorum. İyi kalpli insanlar, düşünceli insanlar, iyi siyaset yapan insanlar arıyorum. Komik olan insanları severim" diye devam etti.
Ünlü model, flörtünün adını söylemese de öpüşme görüntülerinden sonra 29 yaşındaki Harry Styles’tan bahsettiği tahmin ediliyor.
Öte yandan Emily Ratajkowski'nin Styles'ın eski sevgilisi Wilde'a yalvardığını iddia edilmişti.
Wilde'a yakın bir kaynak da "Bunlardan uzak duruyor ve doğru olanı yapıyor. Çocuklarıyla işine odaklanıyor. Bu karmaşayla uğraşmak istemiyor" demişti.