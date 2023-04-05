Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması

Ünlü model Emily Ratajkowski ile Harry Styles, öpüşürken görüntülenmiş ve bu kareler günlerce konuşulmuştu. İkilinin ilişkileriyle ilgili detaylar da Ratajkowski'den geldi.

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması - 1

Son olarak Olivia Wilde ile aşk yaşayan Harry Styles, ünlü model Emily Ratajkowski ile Tokyo'da öpüşürken görüntülenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması - 2

Ancak Emily Ratajkowski ve Harry Styles aşkının çok daha önce başladığı ortaya çıktı.

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması - 3

YENİ AŞKIYLA İLGİLİ İPUÇLARI VERMİŞTİ

Ratajkowski, 9 Mart’ta katıldığı bir podcast’te zaten yeni aşkıyla ilgili ipuçları vermiş. Ünlü model, görüştüğü kişi hakkında "Hoşlandığım biriyle yeni çıkmaya başladım. Yani, bu farklı hissettiriyor. Benimle dört hafta önce konuşsaydın, ‘Kesinlikle çıkmakla ilgilenmiyorum’ derdim. O, harika biri" ifadelerini kullanmıştı.

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması - 4

"O SÜPER, İYİ BİR ADAM"

Emily Ratajkowski, sözlerine “O, süper iyi bir adam. Çok bağımsız birini seviyorum. Kendine daha fazla güvenen ve daha fazla yaşam enerjisine sahip biriyle çıkmanın küskünlüğü önlemeye yardımcı olacağını umuyorum. İyi kalpli insanlar, düşünceli insanlar, iyi siyaset yapan insanlar arıyorum. Komik olan insanları severim" diye devam etti.

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması - 5

STYLES'TAN BAHSETTİĞİ SÖYLENİYOR

Ünlü model, flörtünün adını söylemese de öpüşme görüntülerinden sonra 29 yaşındaki Harry Styles’tan bahsettiği tahmin ediliyor.

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması - 6

"RATAJKOWSKI, WILDE'A UZAK DURUYOR"

Öte yandan Emily Ratajkowski'nin Styles'ın eski sevgilisi Wilde'a yalvardığını iddia edilmişti.

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması - 7

Wilde'a yakın bir kaynak da "Bunlardan uzak duruyor ve doğru olanı yapıyor. Çocuklarıyla işine odaklanıyor. Bu karmaşayla uğraşmak istemiyor" demişti.

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