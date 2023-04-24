Emily Ratajkowski’den Harry Styles itirafı: Olivia Wilde adına kötü hissettim

Ratajkowski’nin, Wilde ile arkadaş olması ve hatta henüz Wilde ile Styles’ın ilişkileri devam ederken iki arkadaşın Styles konserini beraber izlemesi de dikkat çekmişti.

İspanyol Vogue dergisine konuşan 31 yaşındaki Ratajkowski, öpüşme videosu hakkında, “Bunun olmasını beklemiyordum. Ben sadece üç yıllık bir ilişkiden dört yıllık bir ilişkiye geçen bir insanım. Uzun zamandır ilk kez bir flört aşamasındayım” dedi.