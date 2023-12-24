Emir Can İğrek tekne kazasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak
Şarkıcı Emir Can İğrek, 5 yıl önce İstanbul'da fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı müzisyen Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesindeki okula kütüphane kurdu.
Şarkıcı Emir Can İğrek, Şile'de 3 Haziran 2018'de teknenin batması sonucu 21 yaşında ölen müzisyen Onur Can Özcan'ın kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.
Bunun için köy okullarına yardım yapan gönüllülerden destek isteyen İğrek, kütüphanesi olmayan Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Köyü İlkokulu Müdürü Meryem Elek ile iletişime geçerek, arkadaşının adına okula bir kütüphane kurma talebini iletti.