Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica

Geçtiğimiz günlerde frontotemporal demans teşhisi konulan Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Heming, sokakta görenlerin Willis'e seslenmemeleri, onunla konuşmaya çalışmamalarını istedi.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 2

FROTOTEMPORAL DEMANS TEŞHİSİ KONDU

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 3

Sağlıklı olduğu dönemde de sokakta rahatça yürüyemeyen Bruce Willis, hastalığının ardından hem hayranlarının hem de basının daha fazla ilgilisini çeker oldu.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 4

Bu durum nedeniyle Willis'in eşi Emma Heming'den bir çağrı geldi. Ünlü isim, gazetecilere; sokakta dolaşırken eşinin görüldüğünde ona özellikle bağırarak seslenmemeleri, konuşmaya çalışmamalarını rica etti.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 5

"LÜTFEN BRUCE'A NEFES ALACAK BİR ALAN BIRAKIN"

Emma Heming, fotoğrafçıların Bruce Willis'in etrafını sarması ve ona seslenip konuşmak istemesinin eşinin üzerinde stres yarattığını savundu. Heming, paparazzilere "Bunun sizin işiniz olduğunu biliyorum ama lütfen alanınızı koruyun, yerinizi bilin" diyerek seslendi ve Bruce Willis'e nefes alacak bir alan bırakmalarını rica etti.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 6

Emma Heming, eşi Bruce Willis'in fotoğraf ve videolarını çekmeye çalışan paparazzilere "Lütfen kocama bağırarak nasıl olduğunu sormayın, Bunu yapmayın. Ona rahat verin. O anda yanında ailemizden kim varsa onu bir yerden başka bir yere güven içinde götürmesine izin verin" dedi.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 7

"BRUCE'UN HASTALIĞI DAHA DA İLERLEDİ"

Demi Moore'da geçtiğimiz günlerde eski eşi ve kızlarının babası Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 8

Moore "Bruce'un hastalığını paylaştığımızdan beri aldığımız inanılmaz sevgi, destek ve harika hikâyeler için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi. Artık daha spesifik bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans... Ne yazık ki iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı da olsa, sonunda net bir teşhis konması rahatlatıcı" ifadelerini kullandı.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 9

AİLESİYLE BİR ARAYA GELİYOR

Öte yandan durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis, geçtiğimiz aylarda eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.

Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica - 10

Eğlenceli geceden fotoğrafları Demi Moore, Instagram hesabında, “Biz aileyiz. Noel ruhuna giriyoruz” notuyla paylaşmıştı. İngiliz sunucu ve model Emma Heming Willis de paylaşıma “Ne eğlenceli geceydi” yorumuyla karşılık vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

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