Emma Heming Willis'ten eşi Bruce Willis için özel rica

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.
Sağlıklı olduğu dönemde de sokakta rahatça yürüyemeyen Bruce Willis, hastalığının ardından hem hayranlarının hem de basının daha fazla ilgilisini çeker oldu.
Bu durum nedeniyle Willis'in eşi Emma Heming'den bir çağrı geldi. Ünlü isim, gazetecilere; sokakta dolaşırken eşinin görüldüğünde ona özellikle bağırarak seslenmemeleri, konuşmaya çalışmamalarını rica etti.
Emma Heming, fotoğrafçıların Bruce Willis'in etrafını sarması ve ona seslenip konuşmak istemesinin eşinin üzerinde stres yarattığını savundu. Heming, paparazzilere "Bunun sizin işiniz olduğunu biliyorum ama lütfen alanınızı koruyun, yerinizi bilin" diyerek seslendi ve Bruce Willis'e nefes alacak bir alan bırakmalarını rica etti.
Emma Heming, eşi Bruce Willis'in fotoğraf ve videolarını çekmeye çalışan paparazzilere "Lütfen kocama bağırarak nasıl olduğunu sormayın, Bunu yapmayın. Ona rahat verin. O anda yanında ailemizden kim varsa onu bir yerden başka bir yere güven içinde götürmesine izin verin" dedi.
Demi Moore'da geçtiğimiz günlerde eski eşi ve kızlarının babası Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı.
Moore "Bruce'un hastalığını paylaştığımızdan beri aldığımız inanılmaz sevgi, destek ve harika hikâyeler için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi. Artık daha spesifik bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans... Ne yazık ki iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı da olsa, sonunda net bir teşhis konması rahatlatıcı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis, geçtiğimiz aylarda eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.
Eğlenceli geceden fotoğrafları Demi Moore, Instagram hesabında, “Biz aileyiz. Noel ruhuna giriyoruz” notuyla paylaşmıştı. İngiliz sunucu ve model Emma Heming Willis de paylaşıma “Ne eğlenceli geceydi” yorumuyla karşılık vermişti.