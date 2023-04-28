Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Deniz Baysal katıldı. Şarkıcı Barış Yurtçu ile evli olan ünlü oyuncu, "Ben çocuğumun olmasını istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum - 1

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında Deniz Baysal'ı ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Deniz Baysal yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Oyuncu programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum - 2

HEM ANNESİ HEM DE BABASI KANSERE YAKALANDI

Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran yıldız,  “Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı. Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum - 3

"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Baysal, "Bu hastalığa karşı koyan insanların hikayesini çok okudum, ‘Ben artık güçlü olmak istemiyorum’ diyorlar. Annem de onu dedi, mücadele etmekten yoruldu ve ‘Güçlü olmak istemiyorum’ dedi.  Annem kemoterapi görürken, İzmir’de bir iş çekiyordum ve her kemosunda yanında olabildim. Moral çok önemli, kendine bakmak önemli, ama dile kolay… Bir kere bu hastalığa yakalanınca, hep tedirginsin. Başın ağrısa bile, ‘Nüksetti mi?’ diye soruyorsun kendine… Düşüyorsun, bazen biz annemi kaldırdık, bazen annem bizi kaldırdı” diyerek sözlerine devam etti

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum - 4

Baysal, müzisyen Barış Yurtçu ile 3 yıldır evli. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından sık sık beraber paylaşım yapıyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum - 5

"ÇOCUK SORUMLULUĞUNU DA İSTEMİYORUM"

Oyuncu “İnsanoğlu her an değişebilir. Şu an böyle düşünüyorum: Çocuk bana uzak. Çocuk sorumluluğunu da istemiyorum" dedi.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum - 6

"BEN ÇOCUĞUMUN OLMASINI İSTEMİYORUM"

Yıldız sözlerine "Ama çocuğun olursa seversin diyorlar, tabii ki severim, ama ben çocuğumun olmasını istemiyorum. Hayatımdan mutluyum, Barış da öyle. Bir birbirimize her şey oluyoruz zaten…” diyerek devam etti.

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