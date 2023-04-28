Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Deniz Baysal: Çocuk sahibi olmak istemiyorum

"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Baysal, "Bu hastalığa karşı koyan insanların hikayesini çok okudum, ‘Ben artık güçlü olmak istemiyorum’ diyorlar. Annem de onu dedi, mücadele etmekten yoruldu ve ‘Güçlü olmak istemiyorum’ dedi. Annem kemoterapi görürken, İzmir’de bir iş çekiyordum ve her kemosunda yanında olabildim. Moral çok önemli, kendine bakmak önemli, ama dile kolay… Bir kere bu hastalığa yakalanınca, hep tedirginsin. Başın ağrısa bile, ‘Nüksetti mi?’ diye soruyorsun kendine… Düşüyorsun, bazen biz annemi kaldırdık, bazen annem bizi kaldırdı” diyerek sözlerine devam etti