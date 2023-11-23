Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Hazal Kaya konuk oldu. Yeniden çocuk dünyaya getirmeyi planlamadığını belirten oyuncu "3. çocuk yapacağıma evlatlık alabilirim. Benim çok sevgim var, ben sevgimi veririm" dedi. Öte yandan takıntıları ve batıl inançları olduğunu belirten Kaya "Sirkeyle yıkanıp sirkeyle temizlik yaparım. Adaçayı yakarım, astroloğuma sormadan bir şey yapmam, imza atmam" ifadelerini kullandı.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 1

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Hazal Kaya konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Kaya yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 2

"ÇOK CİDDİ PANİK ATAKLAR YAŞADIM"

İki çocuk annesi olan Hazal Kaya, hem sektör hem de çocuklarla baş etmenin zor olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Baş edemiyorum, çok zorlanıyorum. İlk çocuğumda çok öz güvenliydim. Duygusal tarafı çok zorlayıcı oldu benim için; önce işle çocuklar arasında ardından iki çocuk arasında ve üstüne işle arada kaldım. Ali çok ilgileniyor özellikle Fiko ile çünkü daha Süreyya çok küçük. Terapistimle konuşurken Süreyya doğduktan sonra hemen çalışmaya başladım, bir de şubat depreminden sonra doğdu. Depremden çok korktum, çok ciddi panik ataklar yaşadım. Her şeyden çok korktum" dedi.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 3

"CİDDİ BİR YANGINDI"

Kaya sözlerine "Fikret doğduğunda da evimizde yangın çıkmıştı. Direkt haber oldu ve aile büyükleri korkmasın diye haberi küçülttüm ‘Yok ya küçük bir yangın abartmaya gerek yok.’ dedim ama ciddi bir yangındı. Bodrum katında oldu, merdivenler taş olmasaymış bütün eve sıçrayacaktı. Evdeki hayvanları çıkardım, arabaları çektim. 9 aylık hamileydim o zaman. Çağatay Ulusoy ile aynı sitede oturuyordum, Çağataylara kalmaya gittim. Çağatay kapıyı açtığında ağlayarak ev yanıyor dedim, o da karnım yanıyor ve doğum başladı sandı, bomboş suratıma baktı sonra gitti kontrol etti evi. Allah razı olsun ondan" diye devam etti.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 4

“ÇOK TUTKULU BİRİYİM” 

Programda 5 yaşındayken kendine konan hiperaktiviteye bağlı dikkat bozukluğu rahatsızlığından da bahseden Hazal Kaya, “Yapım gereği çok tutkulu biriyim. Daha doğrusu şöyle  hiperaktiviteye bağlı dikkat bozukluğu denen hikaye benim aslında hayatımın bir parçası. 5 yaşında teşhis almış birisi olarak tutkulu biri olmak da bunun bir parçası. Yoğun bir tutku takıntı haline geçebilir” dedi. 

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 5

"TEK BAŞINA AŞK YETMEZ"

Hazal Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Aşk insanı mısın?” şeklindeki sorusuna "Aşk insanı tanımının altına ne giriyor bilmiyorum. 23 yaşındayken Ali’ye aşık oldum. Tek başına aşk yetmez. Ali ile her sene ilişkimizi değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 6

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Yeniden çocuk dünyaya getirmeyi planlamadığını belirten Hazal Kaya, "3. çocuk yapacağıma evlatlık alabilirim. Benim çok sevgim var, ben sevgimi veririm. Annelik sadece çocuk doğurmak değil. Benim köpeklerim varken de kedilerime karşı da ben annecim diye severdim. Önceden bütün çocukları doğurmuş gibiydim" dedi. 

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 7

"SİRKEYLE YIKANIP SİRKEYLE TEMİZLİK YAPARIM"

Takıntıları ve batıl inançları olduğunu belirten Hazal Kaya, “Sirkeyle yıkanıp sirkeyle temizlik yaparım. Adaçayı yakarım, astroloğuma sormadan bir şey yapmam, imza atmam. Ali hep ‘Biliyorsun böyle bir şey yok’ diyip bilimsel açıklamalar yapar” dedi.  

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim - 8

Hazal Kaya ile Ali Atay 2019 yılında dünyaevine girdi.

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