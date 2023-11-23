Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim

"ÇOK CİDDİ PANİK ATAKLAR YAŞADIM"

İki çocuk annesi olan Hazal Kaya, hem sektör hem de çocuklarla baş etmenin zor olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Baş edemiyorum, çok zorlanıyorum. İlk çocuğumda çok öz güvenliydim. Duygusal tarafı çok zorlayıcı oldu benim için; önce işle çocuklar arasında ardından iki çocuk arasında ve üstüne işle arada kaldım. Ali çok ilgileniyor özellikle Fiko ile çünkü daha Süreyya çok küçük. Terapistimle konuşurken Süreyya doğduktan sonra hemen çalışmaya başladım, bir de şubat depreminden sonra doğdu. Depremden çok korktum, çok ciddi panik ataklar yaşadım. Her şeyden çok korktum" dedi.