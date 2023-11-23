Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Hazal Kaya: Evlat edinebilirim
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Hazal Kaya konuk oldu. Yeniden çocuk dünyaya getirmeyi planlamadığını belirten oyuncu "3. çocuk yapacağıma evlatlık alabilirim. Benim çok sevgim var, ben sevgimi veririm" dedi. Öte yandan takıntıları ve batıl inançları olduğunu belirten Kaya "Sirkeyle yıkanıp sirkeyle temizlik yaparım. Adaçayı yakarım, astroloğuma sormadan bir şey yapmam, imza atmam" ifadelerini kullandı.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Hazal Kaya konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Kaya yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.