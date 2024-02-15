Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum

"LEYLA’MI GERÇEKTEN BULDUM"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Sen Leyla’nı buldun mu?” sorusuna Ali Atay şu yanıt verdi:



“Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum. Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da… Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun öyle bir an geliyor ki benim burada durmamım bir anlamı yok diyebiliyorsun. Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle… Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…”