Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu, senarist ve yönetmen Ali Atay konuk oldu. Hazal Kaya ile evli olan ve iki çocuk sahibi olan Atay, eşini kıskandığını "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!" sözleriyle ifade etti.

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 1

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına Ali Atay konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Atay yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Taylan ile son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde birlikte çalışan Atay, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 2

"LEYLA’MI GERÇEKTEN BULDUM"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Sen Leyla’nı buldun mu?” sorusuna Ali Atay şu yanıt verdi:

“Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum. Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da… Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun öyle bir an geliyor ki benim burada durmamım bir anlamı yok diyebiliyorsun. Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle… Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…”

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 3

"İLK GÜNKÜ GİBİ KISKANIYORUM HEM DE"

Ali Atay eşi Hazal Kaya'yı kıskandığını "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de! Gerçekten net bunu yaşıyorum…" sözleriyle ifade etti.

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 4

"HAZAL’DAN KİM KORKMAZ?"

Ahmet Mümtaz Taylan‘ın "Hazal’dan korkuyor musun?" sorusu üzerine “Hazal’dan kim korkmaz? Hazal’dan korkulur çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey, ilişkilerimde de güçlü insan, ayakta durabilen, istikrarlı, güven veren; bir kadının böyle olması… Evimde böyle bir kadın var" yanıtını verdi.

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Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 5

Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocuğu var.

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 6

Çift, 2023 yılında ikinci bebeği Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu.

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 7

Çiftin kızı geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı.

Kızına doğum günü partisi düzenleyen Hazal Kaya, Leyla Süreyya'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 8

Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Canım kızım, kalbim Süreyya’m. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum! İyi ki doğdun,iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor, sizinle aile olmak ne güzel" ifadelerini kullandı.

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 9

Kaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Kaya'nın bazı takipçileri Leyla Süreyya'yı annesine benzetirken; bazıları da babası Ali Atay'a benzetti.

Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 10
Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 11
Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum - 12
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