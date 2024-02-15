Empati'nin konuğu Ali Atay'dan Hazal Kaya yorumu: Ben Leyla'mı gerçekten buldum
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu, senarist ve yönetmen Ali Atay konuk oldu. Hazal Kaya ile evli olan ve iki çocuk sahibi olan Atay, eşini kıskandığını "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!" sözleriyle ifade etti.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına Ali Atay konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Atay yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan ile son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde birlikte çalışan Atay, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.