Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer konuk oldu. Demirer, "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı" diyerek nasıl kilo verdiğini anlattı.

Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 1

"ÖYLE BİR ŞEY OLMADI"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Ata Demirer oldu.

Verdiği kilolarla çok konuşulan 51 yaşındaki oyuncu, “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" dedi.

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Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 2

"BİR ANDA DA KİLO VERMEDİM"

Demirer sözlerine "İnsülin direcini ortadan kaldırmak için düzgün beslendim, spor yaptım. İki buçuk sene kadar sürdü. Bir anda da kilo vermedim ama ben üniversitede de zayıf biriydim, daha zayıftım. Sonra gösteriler başlayınca, tiyatro hayatı, turneler... Ben 300 tane turne karşılığı 25 kilo kadar aldım. Sonra Avrupa Yakası başladı. O halim çok sevildi. 'Verirsem acaba ilgi değişir mi' derken git gide yıllar içerisinde ben değiştim" diye devam etti.

Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 3

"GENEL OLARAK ŞÜKREDİYORUM"

Taylan'ın "Ünlü olmakla aran nasıl?" sorusuna Demirer "İşini iyi yapmak harika bir şey eğer yapabiliyorsan. Antremanlıysan bir de. Beyin olarak geriye düşmüyorsan, şahane bir şey. Bazen yorucu olabilir ama genel olarak şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 4

"BURSA BÜLBÜLÜ’NÜ TAMAMEN O GİDEN YILLARIM İÇİN YAPTIM"

Demirer “Hikayeler hayatımızı temize ve özete çeker. Ben Bursa Bülbülü’nü tamamen o giden yıllarım için yaptım. 10-20 arası Bursa, müzisyen olmak isteyen Ata’nın etrafındaki büyük abilerini seyredişi, onların olmayacak insanlara aşık olup perişan hallere gelmeleri, dönemin rahatlığı, bol iletişimi… Kendime hediye yapayım dedim, 70 yaşında şu filmi koyayım izleyeyim, illa eski albümleri karıştırmaya gerek yok. Benim gibi insanlar da sever dedim, herkes bir şey buldu kendinden…" ifadelerini kullandı.

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Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 5

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Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 6
Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 7
Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 8
Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 9
Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 10
Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 11
Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım - 12
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