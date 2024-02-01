Empati'nin konuğu Ata Demirer: 30 kilo vermiş durumdayım
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer konuk oldu. Demirer, "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı" diyerek nasıl kilo verdiğini anlattı.
"ÖYLE BİR ŞEY OLMADI"
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Ata Demirer oldu.
Verdiği kilolarla çok konuşulan 51 yaşındaki oyuncu, “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" dedi.