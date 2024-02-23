Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Ayşe Kulin oldu. Kulin, yeni romanından ve özel yaşamından bahsetti.
Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında yazar Ayşe Kulin'i ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Kulin yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Ayşe Kulin son projelerini şöyle anlattı:
“Elimde bir roman var, onu hızlı bitirmeye çalışıyorum. Çıkışı biraz da yayıncıya bağlı. Ben bir ay içinde bitireceğim gayret ediyorum çünkü bu yıl içinde bir kitap daha hazırlayacağız. Benim 40. yılım yazarlıkta, ilk kitabımdan bu yana 40 yıl geçmiş. Kalemimde 40 Sene diye bir kitap hazırlayacağız, onun için biraz acelem var bu romanı bitirmekte. Orada burada yayınlanmış yazılarım, ropörtajlarım, okur mektupları, arada küçük hatıralar yani yazarlık maceram gibi bir şey.”