Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Ayşe Kulin oldu. Kulin, yeni romanından ve özel yaşamından bahsetti.

Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz - 1

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında yazar Ayşe Kulin'i ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Kulin yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Ayşe Kulin son projelerini şöyle anlattı:

“Elimde bir roman var, onu hızlı bitirmeye çalışıyorum. Çıkışı biraz da yayıncıya bağlı. Ben bir ay içinde bitireceğim gayret ediyorum çünkü bu yıl içinde bir kitap daha hazırlayacağız. Benim 40. yılım yazarlıkta, ilk kitabımdan bu yana 40 yıl geçmiş. Kalemimde 40 Sene diye bir kitap hazırlayacağız, onun için biraz acelem var bu romanı bitirmekte. Orada burada yayınlanmış yazılarım, ropörtajlarım, okur mektupları, arada küçük hatıralar yani yazarlık maceram gibi bir şey.”  

N-LIFE HABERLERİ

Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz - 2

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “İlham vermek ya da ilham olmak deyince aklınıza ne geliyor bir yazar olarak?” sorusuna Ayşe Kulin şu yanıtı verdi:

“Çok geri dönüş aldım bana ilham verdiniz diye, ben değil benim yazmış olduğum karakterler. Örneğin Aylin çünkü Aylin 26 yaşında başlamış tıp okumaya, ondan sonra Amerika'da çok ünlü bir doktor olmuş yani demek ki geç kalmak diye bir şey yok, Füreya kitabında yine ben yazdım ama Füreyya’dır ilham veren. Füreya 40 yaşında verem oluyor, yatağının içinde oyalansın diye kil koyuyorlar önüne, 40 yaşından sonra tek ciğer yani ölümü beklenirken uluslararası bir sanatçıya seramik sanatçısına dönüşüyor. Bu şekilde bana, hayatı bitti zannederken geri döndük diyen çok kişi var. Hatta bazıları tanınmış kişiler de yani cemiyet içi değerleri olan.”  

Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz - 3

"TUTKU AŞKIN BİR PARÇASI"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Tutku sizin için neyi ifade ediyor?” sorusuna Ayşe Kulin “Tutku aşkın bir parçası. Yani aşk dediğin zaman iki kişi için evet şu anda yazdığım romanda tam da bunu işlemekte olduğumdan dolayı ama tabii sadece sevgiyle kalmıyor insan tutkuyla bir amaca da bağlanabiliyor yani tutku herhalde şart. Beni piyano ile başlattılar çünkü benim yetişmekte olduğum dönemlerde 41 doğumluyum ben 41-50 arası Cumhuriyet değerlerinin çok coşkuyla tatbik edildiği yıllardı. Yani her kız çocuğunun da elinden bir marifet gelsin, sanata yönelsin isteniliyordu çünkü biliyorsunuz Atatürk de sanata çok yatırım yaptı, beş parasız günlerinde dahi... Madam Marga’da dansa giderdik. Ferruh Başağa’dan resim dersleri almaya başladım. Kalemle daha iyi bir iletişimim var" yanıtını verdi.

Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz - 4

“ERKEN EVLENMEK İYİ BİR ŞEY DEĞİL” 

Kulin sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri dans etmeyi çok severim, ilkokulu bitirmek üzereyken baleye gittim. Benim tutkum yazmaktı, çok küçükken başladı. Her okulun bir dergisi olur, benim bütün dergilerde yazılarım, şiirlerim, hikayelerim vardır. Kolejde okurken benim bütün arkadaşlarım yazar olmamı bekliyorlardı. Kendime bir yayıncı bulamadım. Sınıfımdan birçok yazar çıktı, Tomris Uyar sınıf arkadaşımdı. Ben erken evlendim. Erken evlenmemin sebebi de danstır. Annem babam istemedi, anneannem istedi, varlıklı bir aileydi kızın kısmetini kapama dedi. Biz üniversite okumak için İngiltere’ye gittik. Ben oradan diploma yerine 2 çocukla döndüm. Onun da bu arada yani üniversiteye uğramadığını öğrendim zaten döndük. Hemen boşandım iki çocuğa rağmen ve benim ne kadar iyi bir ailem varmış ki bana hiç ısar etmediler, iki çocuğun var ne yaparsın ne edersin diye. Erken evlenmek iyi bir şey değil"

Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz - 5

“AŞKI BİR TANIMA HAPSEDEMEZSİNİZ” 

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Aşkın bir tanımı var mı?” sorusuna Ayşe Kulin şu yanıtı verdi:

“Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz. Aşkın başka evrelerinde başka bir tanımları var. Şu an 40 senelik evli olarak arkadaşlık duygusu, şefkat duygusu böyle ama 20 yaşındakiler için bambaşka bir tanımı olabilir. Geç buldum ama iyi buldum diye düşünüyorum.”  

“ANNEMLE İLİŞKİM ÇOK ÇATIŞMALI” 

Ayşe Kulin ailesiyle olan ilişkisini şöyle anlattı:

“Annemle ilişkim çok çatışmalı. Babayla daha entelektüel düzeyde ilişki kurardık ama annem karışırdı. Halbuki kendi çok modern, çok şeker, çok komik bir kadındı, çok neşeli bir kadındı. Tek evladı olduğum için belki de. Sevgi hiçbir zaman bitmedi. 23 yaşında 2 çocuğumla döndüğümde de baba evine sevgiyle kollarını açtı bana. İkinci evliliğimde de yine boşanıp döndüğümde yine kollarını açtı. Anneme ve babama gönül borcum vardır.” 

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