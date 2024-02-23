Empati'nin konuğu Ayşe Kulin: Aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “İlham vermek ya da ilham olmak deyince aklınıza ne geliyor bir yazar olarak?” sorusuna Ayşe Kulin şu yanıtı verdi:

“Çok geri dönüş aldım bana ilham verdiniz diye, ben değil benim yazmış olduğum karakterler. Örneğin Aylin çünkü Aylin 26 yaşında başlamış tıp okumaya, ondan sonra Amerika'da çok ünlü bir doktor olmuş yani demek ki geç kalmak diye bir şey yok, Füreya kitabında yine ben yazdım ama Füreyya’dır ilham veren. Füreya 40 yaşında verem oluyor, yatağının içinde oyalansın diye kil koyuyorlar önüne, 40 yaşından sonra tek ciğer yani ölümü beklenirken uluslararası bir sanatçıya seramik sanatçısına dönüşüyor. Bu şekilde bana, hayatı bitti zannederken geri döndük diyen çok kişi var. Hatta bazıları tanınmış kişiler de yani cemiyet içi değerleri olan.”