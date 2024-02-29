Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi

“HALA ANNEMLE YAŞIYORUZ”

Annesiyle olan ilişkisini “Annemin gittiği okullarda okudum. Sonra annem tayin oldu o kadar özledim ki annemi annemden ayrı yaşayabilecek bir performans sergileyemedim. Annem etüt hocalığı ile yanıma geldi. Kandilli Kız Lisesi’ndeki odalarda ranzanın altında yatardım, yukarıda yatarsan düşersin derdi. Gece annemin koynuna girerdim. Sabahta gizlice yatağıma girer yatardım. Hala annemle birlikte yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Annesine düşkün çocuk hikayelerinin bir kahramanıyım" diye anlatan Ayşegül Aldinç Eurovision’a katılma hikayesini şöyle açıkladı:

“Bir gün Eurovision’da olacağım derdim küçükken. O kadar çok orada olmak istedim ki ve bu oldu. Elemelere katıldım, kendi adıma yarışırken Modern Folk Üçlüsü’nün dikkatini çekti. Biz senin şarkında sana eşlik edelim, vokal yapalım sen de bizim şarkımızda bize eşlik et dediler. Toplam kaç yarışmacı vardı hatırlamıyorum, 8-9 tane falan galiba iki kere şansımız oldu 1. ve 3. olduk.”