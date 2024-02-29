Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Ayşegül Aldinç oldu. Ünlü isim, şarkıcı olma serüveninden özel hayatına bilinmeyenlerini anlattı.

Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi - 1

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında şarkıcı Ayşegül Aldinç'i ağırladı.

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Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi - 2

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Malumatfuruş’ta nelerden bahsediyorsun?” sorusuna Ayşegül Aldinç “Her şeyden, hayattan… Pandemi günleri başladı yani yoğunluklu olarak yazmak ama ben yıllarca köşe yazarlığı yaptım. 13 yıl köşe yazarlığı yaptım iki ayrı gazetede. 9 yaşından beri yazıyorum. Şiir de yazmışım, küçücük bir oyun yazmışım" yanıtını verdi.

Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi - 3

"ATİLLA HİÇBİR ŞEY DEMEDİ"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Atilla Özdemiroğlu ile yaptığın albümden bahsediyorum, o albümü atmışsın sen, Atilla Bey'in tepkisi ne olmuştu?” sorusuna Ayşegül Aldinç şu yanıtı verdi:

“Evet çöpe attım. O kadar anlayışlı davrandı ki ben ondan öyle bir şey beklemiyordum. Eklektik gibi geldi bana aslında, bütün albümler biraz eklektiktir. Bir bütünlüğü de yoktu.  Benim bütün albümlerimin bütünlüğü olduğu söylenemez çünkü kendi üretmeyen bir insan ki bazı şarkı sözlerim var. Üretmeyen ağırlıklı olarak bir insan başkalarından yararlanıyor. Bu anlamda başkalarıyla iş ve gönül birliği yapıyor, böyle olduğu zaman bir bütünlükten tabii ki söz edemiyoruz .90'lı yıllardaki kendi albümünü kendi yaratmayan sanatçılara baktığımızda bu eklektik olma hali zaten söz konusu. 90’larda ozandan çok şarkıcı vardı. Sonradan kendi şarkısını yazan ve söyleyen arkadaşlarımız daha ön plana çıktı, iyi ki de öyle oldu. İşte o albümde olmayan bir şey vardı, tam olarak adını koyamıyorum. Atilla beni mahkemeye verebilirdi ve hiçbir şey demedi.”

Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi - 4

“AJDA’YI TAKLİT EDERDİM”

Şarkıcı olma serüveninde Ajda Pekkan’ın etkisi olduğunu belirten Ayşegül Aldinç “Ajda yüzünden, çoğumuzun altında o var. Onun şarkılarını çok dinlerdim, Ajda’yı taklit ederdim. Hala bile sahnede onun potporisi var. Onun gibi söylüyorum bazı şarkıları yani o söylerken de sanki onu taklit ediyorum falan, bu benim çok hoşuma gidiyor ama çok mutlu oluyorum onun şarkılarını başkaları söylememeli gibi geliyor. Çünkü onun gibi kimse söyleyemiyor, söylenecekse o taklit edilerek söylenmeli o zaman söylenmemelidir. Sahne başka bir şey ama bir albümde falan çok lüzumsuz, o kadar güzel düzenlemeler yapılmış o kadar iyi söylenmiş ki Ajda Türkiye'nin en iyi şarkıcılarının en başında gelir. O büyük bir idoldür. Onun peşinden gittik hepimizi" dedi.

Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi - 5

“EROL EVGİN’E KİM AŞIK DEĞİL Kİ?”

Küçükken Erol Evgin’e aşık olduğunu söyleyen Ayşegül Aldinç, “Erol Evgin’e kim aşık değil ki? Zaten kaç nesil ona aşık olmasına alışkın. Yani önce küçükler sonra anneler sonra anneanneler" dedi.

EMPATİ 64. BÖLÜM İZLE

Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi - 6

"BARIŞ MANÇO'NUN ÜÇ ŞARKISINI ALMIŞ TEK İNSANIM BEN"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Barış Manço’nun kara sevdayı sana yazdığı doğru mu?” sorusuna Ayşagül Aldinç, “Benim için değil, yazdığı şeyi bana verdi. Ben eskiden çok cesurdum büyüdükçe törpülendi o yanım. Kapıyı çalar içeri girerdim, ben şarkı istiyorum derdim. O da severmiş beni sağolsun. Dünyada, Türkiye'de Barış Manço'nun üç şarkısını, üç yeni şarkısını almış tek insanım ben" cevabını verdi.

Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi - 7

“HALA ANNEMLE YAŞIYORUZ”

Annesiyle olan ilişkisini “Annemin gittiği okullarda okudum. Sonra annem tayin oldu o kadar özledim ki annemi annemden ayrı yaşayabilecek bir performans sergileyemedim. Annem etüt hocalığı ile yanıma geldi. Kandilli Kız Lisesi’ndeki odalarda ranzanın altında yatardım, yukarıda yatarsan düşersin derdi. Gece annemin koynuna girerdim. Sabahta gizlice yatağıma girer yatardım. Hala annemle birlikte yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Annesine düşkün çocuk hikayelerinin bir kahramanıyım" diye anlatan  Ayşegül Aldinç Eurovision’a katılma hikayesini şöyle açıkladı:

“Bir gün Eurovision’da olacağım derdim küçükken. O kadar çok orada olmak istedim ki ve bu oldu. Elemelere katıldım, kendi adıma yarışırken Modern Folk Üçlüsü’nün dikkatini çekti. Biz senin şarkında sana eşlik edelim, vokal yapalım sen de bizim şarkımızda bize eşlik et dediler. Toplam kaç yarışmacı vardı hatırlamıyorum, 8-9 tane falan galiba iki kere şansımız oldu 1. ve 3. olduk.”

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