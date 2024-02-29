Empati'nin konuğu Ayşegül Aldinç: Atilla Özdemiroğlu beni mahkemeye verebilirdi

"ATİLLA HİÇBİR ŞEY DEMEDİ"
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Atilla Özdemiroğlu ile yaptığın albümden bahsediyorum, o albümü atmışsın sen, Atilla Bey'in tepkisi ne olmuştu?” sorusuna Ayşegül Aldinç şu yanıtı verdi:
“Evet çöpe attım. O kadar anlayışlı davrandı ki ben ondan öyle bir şey beklemiyordum. Eklektik gibi geldi bana aslında, bütün albümler biraz eklektiktir. Bir bütünlüğü de yoktu. Benim bütün albümlerimin bütünlüğü olduğu söylenemez çünkü kendi üretmeyen bir insan ki bazı şarkı sözlerim var. Üretmeyen ağırlıklı olarak bir insan başkalarından yararlanıyor. Bu anlamda başkalarıyla iş ve gönül birliği yapıyor, böyle olduğu zaman bir bütünlükten tabii ki söz edemiyoruz .90'lı yıllardaki kendi albümünü kendi yaratmayan sanatçılara baktığımızda bu eklektik olma hali zaten söz konusu. 90’larda ozandan çok şarkıcı vardı. Sonradan kendi şarkısını yazan ve söyleyen arkadaşlarımız daha ön plana çıktı, iyi ki de öyle oldu. İşte o albümde olmayan bir şey vardı, tam olarak adını koyamıyorum. Atilla beni mahkemeye verebilirdi ve hiçbir şey demedi.”