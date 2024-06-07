Empati'nin konuğu Çağla Şıkel: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum

"PLATONİĞE DÜŞTÜM"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına Çağla Şıkel konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Şıkel yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Şıkel "Kuzey bir kıza aşık oldu. Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm. Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum. Ben de ona aşığım. Bir gün Kuzey'e 'Neden benim sevgilim olmuyor biliyor musun?' dedim. 'Kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok' dedim. Sonra durup kendime 'Ben bu çocuğa ne dedim?' diye düşündüm. O an içimden öyle söylemek geldi. O kadar kalbimi dolup taşıran bir duygu. İyi ki onlar gibi evlatlarım var. İyi ki anne olmuşum. Çok şanslıyım" dedi.