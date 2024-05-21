Empati'nin konuğu Damla Sönmez: Annemle büyüdüm

“ANNEMLE BÜYÜDÜM”

Damla Sözmez programda yeni projesini şöyle anlattı:

“Dijital bir platforma 10 bölümlük Çırak diye bir iş çektik. Eylül'de yayına girecek yeni çıktık setten. Güzel bir iş oldu, çok keyifliydi, aksiyon gerektiren bir işti, emek gerektiren bir işti diyelim.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Bize biraz Sibel karakterini anlatır mısın?” sorusuna Damla Sönmez şu yanıtı verdi:

“Sibel'in yönetmenleri Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti ile Sibel’i çekmeden, 2017 Eylül'de çektik 2015 yılında onlar Türkiye'ye geldiler Fransa'da Paris'te yaşıyorlar normalde ve işte Marsel Kalvo buradaki yapımcısı bizi toplantıya çağırdı. Kısacık bir hikayeyi anlattılar, dilsiz ama ıslık diliyle iletişim kuran bir kadın karakterden bahsettiler. Ben de yapmak istediğimi söyledim ama ıslık çalamadığımı söyledim. Onlar da ‘Tamam bizde senaryoyu yazmadık daha’ dediler. Çağla bana ‘Sen var mısın ona göre hikayeyi hayal ederek yazmak istiyorum.’ dedi, onlar Fransa’ya döndü."