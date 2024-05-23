Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim

“ONA YAKIŞTIRAMADIM”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Rahmetli Zeki Müren'in Bir Evet Yeter’i senden izin almadan kendi albümünde okuduğunu biliyorum. Bu davranış karşısında sen ne yaptın?” sorusuna Işıl Yücesoy şu yanıtı verdi:

“Zeki Bey çok kendine münhasır bir beyefendiydi. Birkaç tane Zeki Bey gelmez. Bir dostluğumuz da oldu, uzun zaman beraber olduk, iki defa birlikte çalıştık Lunapark Gazinosu’nda. Ona yakıştıramadım sadece çünkü sanatçıya çok ciddi özen gösteren bir insandı. Biz programa başladığımız zaman o gelir saat 6:30’larda 7:00’lerde herkesin sırtını sıvazlar öyle sahnelere göndermiş farklı bir adamdı. Seyircisine çok saygı gösteren bir insandı. Buna kimse inanmaz, ben programlarımda hep anlatıyorum çiçekler gelirdi o zaman binlerce, böyle smokin diktirilir çiçekçiye eline eldiven takılırdı, olurda burasında bir siyah olur bir şey olur da Allah korusun seyirci önden görür diye. Bu da yetiyor mu, yetmez ayakkabının altına bütün kavuçuk konulurdu patırtı yapmasın salonda diye. Böyle bir adamdan böyle bir şey bekleyemedim ama helal olsun çok da güzel okumuş. Bana da ait değil, benim bestem değil bir şeyim değil ama ben yapmışım, yeni yapmışım benim hiç haberim olmadan da bunu yaptı. Çok şaşırdım onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım çünkü ben hiyerarşiye çok inanan bir kadınım. O sevdiyse ne büyük gurur ama keşke haber verseydi diyorum. Şimdi bunu adet haline getirdiler, benim emeğim nerede? Benim döktüğüm para, benim çabalarım, o şarkıyı bulmak için vermis olduğum çabalar herkese duyurmak için. Bugün bütün samimiyetimle söylüyorum zamansız şarkılar diye bir proje yapıyorum, ne söylüyorsam hepsinin arkadaşlarımın izinleri vardır, haberleri vardır.”