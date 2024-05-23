Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü sanatçı Işıl Yücesoy konuk oldu. Yücesoy, Zeki Müren'in "Bir Evet Yeter" şarkısını izinsiz söylemesiyle ilgili itirafta bulundu.

Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim - 1

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Işıl Yücesoy oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Oyunun ismi 'İzninle' yönetmeniniz Arsen Gürzap, oyunda İzzettin Çalışlar’ın bir oyunu. Nasıl oldu, nasıl gidiyor?” sorusunu Işıl Yücesoy şöyle yanıtladı:

“Epey emekli, ilmik ilmik giden bir iş oldu ama çok keyifliyim. En son 25 yıl önce tiyatro yapmışım yani şehir efsanesi o devirlerde elimizde bir kanıt yok, bir kanıt bırakmak istedim.”

N-LIFE HABERLERİ

Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim - 2

“BABAM HAYATTA KISKANDIĞIM TEK ERKEKTİ”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Baba ne demek senin için?” sorusuna Işıl Yücesoy, “Benim için çok önemli, babam hayatta tek kıskandığım erkekti. Ondan çok feyz aldığım bir adamdı. Müzisyen bir adamdı. Baba bir sırttır, çok şey öğreneceğin bir yerdir. Ailem konusunda çok şanslıyım. Babamı 57 yaşında vefat etti, çok erken yaşta kaybettik. Babam piyanonun önünde ateş gibi olurdu, çok kıskanırdım" yanıtını verdi.

Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim - 3

“MÜZİKSİZ BİR ÖMÜR DÜŞÜNEMİYORUM”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Şarkılar ruhta ne tür bir etki bırakıyor? Mesela bazı acıları iyileştirme gücü var mıdır?” sorusuna Işıl Yücesoy, “Ben şarkı söyleyerek hayat bulmuş bir insanım. Müziksiz bir ömür düşünemiyorum. Şarkının sözleri benim için çok önemlidir, bana dünyanın en güzel bestesini getirseler eğer şarkının sözleri beni vurmuyorsa, bana geçmiyorsa ben onu yapamıyorum” yanıtını verdi.

Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim - 4

“ONA YAKIŞTIRAMADIM”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Rahmetli Zeki Müren'in Bir Evet Yeter’i senden izin almadan kendi albümünde okuduğunu biliyorum. Bu davranış karşısında sen ne yaptın?” sorusuna Işıl Yücesoy şu yanıtı verdi:

“Zeki Bey çok kendine münhasır bir beyefendiydi. Birkaç tane Zeki Bey gelmez. Bir dostluğumuz da oldu, uzun zaman beraber olduk, iki defa birlikte çalıştık Lunapark Gazinosu’nda. Ona yakıştıramadım sadece çünkü sanatçıya çok ciddi özen gösteren bir insandı. Biz programa başladığımız zaman o gelir saat 6:30’larda 7:00’lerde herkesin sırtını sıvazlar öyle sahnelere göndermiş farklı bir adamdı. Seyircisine çok saygı gösteren bir insandı. Buna kimse inanmaz, ben programlarımda hep anlatıyorum çiçekler gelirdi o zaman binlerce, böyle smokin diktirilir çiçekçiye eline eldiven takılırdı, olurda burasında bir siyah olur bir şey olur da Allah korusun seyirci önden görür diye. Bu da yetiyor mu, yetmez ayakkabının altına bütün kavuçuk konulurdu patırtı yapmasın salonda diye. Böyle bir adamdan böyle bir şey bekleyemedim ama helal olsun çok da güzel okumuş. Bana da ait değil, benim bestem değil bir şeyim değil ama ben yapmışım, yeni yapmışım benim hiç haberim olmadan da bunu yaptı. Çok şaşırdım onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım çünkü ben hiyerarşiye çok inanan bir kadınım. O sevdiyse ne büyük gurur ama keşke haber verseydi diyorum. Şimdi bunu adet haline getirdiler, benim emeğim nerede? Benim döktüğüm para, benim çabalarım, o şarkıyı bulmak için vermis olduğum çabalar herkese duyurmak için. Bugün bütün samimiyetimle söylüyorum zamansız şarkılar diye bir proje yapıyorum, ne söylüyorsam hepsinin arkadaşlarımın izinleri vardır, haberleri vardır.”

Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim - 5

“ANNEM KADIN GİBİ KADINDI”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Anneniz ile aranız nasıldı? Babanız ateş gibi bir adamdı fakat anneniz de su gibi bir kadındı.” sorusuna Işıl Yücesoy şu yanıtı verdi:

“Annem kadın gibi kadındı. Rastladığım en zarif kadınlardan biriydi. Annem olduğu için söylemiyorum öyle bir aurası vardı, şu kapıdan içeri girdiğinde dönüp bakardınız. Çok kitap okuyan bir kadındı. Benim hayal gücümün bu kadar gelişme sebebi bu olmalı, okuduğunu anlatırdı bizlere. Çok çalışkan bir kadındı, çok iyi bir öğretmendi. Belkide ondan bu kadar etkilendim, ben de çok çalışkan bir kadınım. Benim için söyleyecek bir şey varsa ilk sırada çalışkan olmamdır. Belki bu konuda babama ters olayım diye yapıyorum; babam bu kadar yetenekli olup, konser piyanisti olup bu kadar önemli bir şekilde mezun olup kendini Kırklareli’ne hapsetmiş bir müzik öğretmeni olarak kaldı. Affetmiyorum onu. Hayatına devam ettirmesi lazımdı. Ben 45 yaşında çocuk doğurdum, hayat risktir.”

Empati'nin konuğu Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren itirafı: Ondan beklemezdim - 6

“EVLİLİĞİ ÇOK SEVERİM”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Sense evlilik için geç denebilecek bir yaşta o kararı almışsın ve kızın Meneviş geldikten 1,5 sene sonra da evliliği bitirmişsin. Sana göre bir şey değil miydi evlilik?” sorusuna Işıl Yücesoy şu yanıtı verdi:

“Ben evliliği çok severim ama bu evlilik gitmedi. Herkes çocuk yapmak için evlendiğimi söylüyor ama öyle değil, ben kocamı çok sevdim. Evlilik bitiriyor aşkı buna gerçekten çok inanıyorum. Çok medenice ayrıldık, medenice devam etti sonraki süreç. Şu an rahmetli oldu. Evliliği kişisel olarak çok sevdim ama beceremedim.”

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