Empati'nin konuğu Selçuk Yöntem: O 19 yaşındaydı, ben 23

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Selçuk Yöntem konuk oldu. Oyuncu, kariyerinin ilk yıllarından, Berlin yaşamından ve yaşadığı tren kazasından bahsetti.

Empati'nin konuğu Selçuk Yöntem: O 19 yaşındaydı, ben 23 - 1

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına usta oyuncu Selçuk Yöntem konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Yöntem yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Oyuncu "1979 yılında geçirdiğim tren kazası çok büyük bir acıydı benim için. Ankara'dan İstanbul'a turneye giderken yaşandı. Oyunumuz olmamasına rağmen, kar yağdı biz de trenle gidelim dedik. Ben gitmek istemiyordum. Ben Zuhal'ı (Olcay) yolcu ediyordum beni zorla bindirdiler trene" dedi.

Yöntem sözlerine "İstedikleri yemek geç geldiği için  herkes vagona gitti. Ben ve üç kişi kaldık. Onlar gittikten 45 saniye sonra karşıdan gelen trenle çarpıştık. 40 kişi öldü. O sınıf arkadaşım Nedim rahmetli oldu. Sabaha kadar yaralı taşıdık... Bu büyük bir iz bırakmıştır bende" diye devam etti.

N-LIFE HABERLERİ

Empati'nin konuğu Selçuk Yöntem: O 19 yaşındaydı, ben 23 - 2

Taylan’ın “Yabancı dilin yokmuş ama Londra’ya gitmişsin, İngiltere benim için tecrübe olarak 10 yıla bedel dedin mi? Neler oldu İngiltere’de” diye sordu.

Oyuncu "Neler olmadı ki? O bir hülyaydı, İngiltere’de master yapmak, Royal Akademi’ye gitmek, çalışmamız gerekiyordu tabii ki. Bazı şanssızlıklar oldu. Zuhal’le bir ailenin yanına gittik, bir barda bir arkadaşım sunuculuk buldu bana ama, İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar bana, ezberledim. Okuyorum iniyorum, öyle idare ettik 1-2 ay" diye yanıt verdi.

Empati'nin konuğu Selçuk Yöntem: O 19 yaşındaydı, ben 23 - 3

Yöntem sözlerine "Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım, restoranda menajerliğe kadar yükseldim.  Sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik, o 19 yaşında ben 23 yaşındayım düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak? Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük…”  diye devam etti.

Empati'nin konuğu Selçuk Yöntem: O 19 yaşındaydı, ben 23 - 4

Berlin’de yaşayan oyuncu , "Berlin kültürel ve farklı bir yapıya sahip olduğu için beni çekiyor. İster sakin ister hızlı bir hayat sürüyorsunuz. İstanbul'a kıyasla orada zaman daha ağır akıyor gibi geliyor bana, telaşsız ve stressiz akıyor. Biz çok renkli bir ülkeyiz, her gün bir şey oluyor. Son gittiğimde taksiciye 'Ne kadar da gideriz' dedim, 'Biraz trafik var 13 dakika' dedi. Öyle bir sakin ve telaşsız, sabırlı bir hayat var Berlin’de. İstanbul’da zaman hızlı akıyor. Yurdumun lezzetleri başka ama” ifadelerini kullandı.

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