Empati'nin konuğu Selçuk Yöntem: O 19 yaşındaydı, ben 23

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına usta oyuncu Selçuk Yöntem konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Yöntem yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Oyuncu "1979 yılında geçirdiğim tren kazası çok büyük bir acıydı benim için. Ankara'dan İstanbul'a turneye giderken yaşandı. Oyunumuz olmamasına rağmen, kar yağdı biz de trenle gidelim dedik. Ben gitmek istemiyordum. Ben Zuhal'ı (Olcay) yolcu ediyordum beni zorla bindirdiler trene" dedi.

Yöntem sözlerine "İstedikleri yemek geç geldiği için herkes vagona gitti. Ben ve üç kişi kaldık. Onlar gittikten 45 saniye sonra karşıdan gelen trenle çarpıştık. 40 kişi öldü. O sınıf arkadaşım Nedim rahmetli oldu. Sabaha kadar yaralı taşıdık... Bu büyük bir iz bırakmıştır bende" diye devam etti.