Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili

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EMRE BELÖZOĞLU
Eski futbolcu ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üçüncü lüks otomobilini de aldı.
Sabah'ın haberine göre Belözoğlu Audi RS Q8 otomobiliyle görüntülendi. Belözoğlu'nun otomobilinin Türkiye fiyatı yaklaşık 8 milyon TL.
SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya, Kuruçeşme’de yeni aldığı 750 bin TL değerindeki Volvo cipiyle objektiflere takıldı.
VOLKAN DEMİREL
Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı’ndaydı. Çift yeni aldıkları 2 milyon TL’lik Aston Martin marka, Rapide model lüks otomobillerine binerken görüntülendi. Volkan Demirel geçen yıl da Rolls Royce’un 6 milyon TL’lik Wraith Black Badge modelini aldığı haberleriyle gündeme gelmişti
MABEL MATİZ
Eski model otomobillere merakı ile bilinen Mabel Matiz, bu kez son model bir araç tercih etti. 34 yaşındaki şarkıcı Harbiye Açıkhava'daki konserine yeni aldığı BMW marka araçıyla geldi.
CEM YILMAZ
Yeni stand-up şovunun Ege turnesini tamamlayan Cem Yılmaz Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Hürriyet'in haberine göre otomobil tutkusu ile bilinen Yılmaz, 250 bin TL değerindeki X250 Mercedes aracıyla ilk kez görüntülendi.
ŞENER ŞEN
Şener Şen / Audi Q3
HÜLYA AVŞAR
Hülya Avşar, Mercedes X Class marka yeni otomobiliyle İstinyePark’ta objektifere yansıdı.
Avşar, pick-up modeli yeni aracının kendisi için tasarlandığını, iç dizaynının özel yapıldığını söyledi. Hülya Avşar'ın yeni otomobilinin değeri ise 700 bin lira.
ÇAĞATAY ULUSOY / RS6 Audi
OKTAY KAYNARCA / 1970 model Cadillac Coupe DeVille
YAVUZ SEÇKİN
"Dede Merzo’su ve torunu"
KEREM ALIŞIK / Porsche
ESER YENERLER / Volva
ACUN ILICALI
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Ferrari 488 Spider marka lüks spor otomobiliyle İstinye'de görüntülendi.
BURAK ÖZÇİVİT
Burak Özçivit, mavi renkte Ferrari 360 Modena model otomobil satın aldı.
Özçivit, 1 milyon TL değerindeki otomobiline iki aylık oğlu Karan’ın ilk üç harfini yaptırması ise dikkat çekti.
GÖKHAN ÖZOĞUZ
Athena Gökhan /1992 model toplama arazi aracı
GÜLBEN ERGEN/ Audi Q7 Quattro
ASLIŞAH ALKOÇLAR / Wrangler Rubicon
CEM ADRİAN / Mustang
TÜMER METİN / Corvette
MURAT BOZ
Murat Boz / Mercedes AMG GTS
SİNAN AKÇIL / Ferrari F430 Spider
BERKAY / Cadillac
KORAY AVCI / Chevrolet
ALİŞAN / Bentley
CEM YILMAZ / 1992 model Mercedes 500 SL
CEM YILMAZ / Mercedes G AMG
CEM YILMAZ / Mercedes Maybach S500
Kenan Doğulu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ken plakalı Porsche marka aracıyla trafikte görüntülenen Doğulu, bir anda karşısında medya ordusunu görünce adeta neye uğradığını şaşırdı. Röportaj taleplerini geri çeviren popçu, aracını valeye teslim ettikten sonra Nişantaşı’nda gözden kayboldu.
Doğulu, daha önce Porsche marka otomobiliyle Arnavutköy’deki stüdyosuna gitmek isterken yolda kalmıştı. Aşiyan civarında aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu, "Starlık mıtarlık kalmadı" demişti.
Kenan Doğulunun ayrıca BMW X1 model otomobili olduğu biliniyor.
GÖKHAN GÖNÜL / Lamborghını
BEN AFFLECK
Geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutlayan Ben Affleck, kendisine 2019 model bir Range Rover cip aldı. Önceki gün Pacific Palisades'teki evinden çıkarak bir galeriye giden Ben Affleck, yeni arabasının alım satım işlemlerini tamamladı.
2019 model lüks araç, daha sonra Affleck'in evine teslim edildi.
DİDİER DROGBAGalatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Ferrari kullanıyor.
CRİSTİANO RONALDODünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun otomobillerinde biri Lamborghini Aventador LP700-4
LİONEL MESSİLionel Messi, Cadillac Escalade fiyatı 125 bin euro
ROBİNHOLamborghini
LEWİS HAMİLTONFormula 1 pilotu Lewis Hamilton'un Zonda'sı.