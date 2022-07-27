Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili

BEN AFFLECK

Geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutlayan Ben Affleck, kendisine 2019 model bir Range Rover cip aldı. Önceki gün Pacific Palisades'teki evinden çıkarak bir galeriye giden Ben Affleck, yeni arabasının alım satım işlemlerini tamamladı.

2019 model lüks araç, daha sonra Affleck'in evine teslim edildi.