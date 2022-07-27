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Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili

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Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir. Son olarak Emre Belözoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları....

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 1

EMRE BELÖZOĞLU

Eski futbolcu ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üçüncü lüks otomobilini de aldı.

Sabah'ın haberine göre Belözoğlu Audi RS Q8 otomobiliyle görüntülendi. Belözoğlu'nun otomobilinin Türkiye fiyatı yaklaşık 8 milyon TL.

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 2

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya, Kuruçeşme’de yeni aldığı 750 bin TL değerindeki Volvo cipiyle objektiflere takıldı.

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 3

VOLKAN DEMİREL 

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı’ndaydı. Çift yeni aldıkları 2 milyon TL’lik Aston Martin marka, Rapide model lüks otomobillerine binerken görüntülendi. Volkan Demirel geçen yıl da Rolls Royce’un 6 milyon TL’lik Wraith Black Badge modelini aldığı haberleriyle gündeme gelmişti

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 4

MABEL MATİZ

Eski model otomobillere merakı ile bilinen Mabel Matiz, bu kez son model bir araç tercih etti. 34 yaşındaki şarkıcı Harbiye Açıkhava'daki konserine yeni aldığı BMW marka araçıyla geldi.

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CEM YILMAZ

Yeni stand-up şovunun Ege turnesini tamamlayan Cem Yılmaz Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Hürriyet'in haberine göre otomobil tutkusu ile bilinen Yılmaz, 250 bin TL değerindeki X250 Mercedes aracıyla ilk kez görüntülendi.

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 6

ŞENER ŞEN

Şener Şen / Audi Q3

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 7

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar, Mercedes X Class marka yeni otomobiliyle İstinyePark’ta objektifere yansıdı.

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Avşar, pick-up modeli yeni aracının kendisi için tasarlandığını, iç dizaynının özel yapıldığını söyledi. Hülya Avşar'ın yeni otomobilinin değeri ise 700 bin lira.

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ÇAĞATAY ULUSOY / RS6 Audi

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OKTAY KAYNARCA / 1970 model Cadillac Coupe DeVille

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YAVUZ SEÇKİN

"Dede Merzo’su ve torunu"

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KEREM ALIŞIK / Porsche

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ESER YENERLER / Volva 

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ACUN ILICALI

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Ferrari 488 Spider marka lüks spor otomobiliyle İstinye'de görüntülendi.

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BURAK ÖZÇİVİT

, mavi renkte Ferrari 360 Modena model otomobil satın aldı.


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Özçivit, 1 milyon TL değerindeki otomobiline iki aylık oğlu Karan’ın ilk üç harfini yaptırması ise dikkat çekti.

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GÖKHAN ÖZOĞUZ

Athena Gökhan /1992 model toplama arazi aracı

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GÜLBEN ERGEN/ Audi Q7 Quattro

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ASLIŞAH ALKOÇLAR /  Wrangler Rubicon

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CEM ADRİAN / Mustang 

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TÜMER METİN / Corvette 

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MURAT BOZ

Murat Boz / Mercedes AMG GTS

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SİNAN AKÇIL / Ferrari F430 Spider 

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BERKAY / Cadillac

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KORAY AVCI / Chevrolet 

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ALİŞAN / Bentley 

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CEM YILMAZ / 1992 model Mercedes 500 SL 

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CEM YILMAZ / Mercedes G AMG

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CEM YILMAZ / Mercedes Maybach S500 

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KENAN DOĞULU

Kenan Doğulu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ken plakalı Porsche marka aracıyla trafikte görüntülenen Doğulu, bir anda karşısında medya ordusunu görünce adeta neye uğradığını şaşırdı. Röportaj taleplerini geri çeviren popçu, aracını valeye teslim ettikten sonra Nişantaşı’nda gözden kayboldu.

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Doğulu,  daha önce Porsche marka otomobiliyle Arnavutköy’deki stüdyosuna gitmek isterken yolda kalmıştı. Aşiyan civarında aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu, "Starlık mıtarlık kalmadı" demişti.

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 32

Kenan Doğulunun ayrıca BMW X1 model otomobili olduğu biliniyor. 

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GÖKHAN GÖNÜL / Lamborghını

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BEN AFFLECK

Geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutlayan Ben Affleck, kendisine 2019 model bir Range Rover cip aldı.  Önceki gün Pacific Palisades'teki evinden çıkarak bir galeriye giden Ben Affleck, yeni arabasının alım satım işlemlerini tamamladı.
2019 model lüks araç, daha sonra Affleck'in evine teslim edildi.

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 35

DİDİER DROGBA

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Ferrari kullanıyor.

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 36

CRİSTİANO RONALDO

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun otomobillerinde biri Lamborghini Aventador LP700-4

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 37

LİONEL MESSİ

Lionel Messi, Cadillac Escalade fiyatı 125 bin euro

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 38

ROBİNHO

Lamborghini

Emre Belözoğlu'nun yeni otomobili - 39

LEWİS HAMİLTON

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'un Zonda'sı.

N-LIFE HABERLERİ

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