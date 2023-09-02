En uzun saç yelesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yele şeklinde en uzun saç yarışmasında birincilik unvanını Tami Manis aldı. ABD'li kadın, kayıtlara geçen en ilginç rekorlardan birine imza atmış oldu.

En uzun saç yelesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 1

Kadınlarda dünyanın en uzun saç yelesi yarışmasını 58 yaşındaki Amerikalı Tami Manis kazandı. Manis, 172,72 santimetre uzunluğundaki saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 

Yele şeklinde en uzun saça sahip kadın rekorunu kıran Manis, kayıtlara geçen en ilginç rekorlardan birine imza atmış oldu. 

N-LIFE HABERLERİ

En uzun saç yelesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 2

1980'ler ve 1990'larda aktör Patrick Swayze, müzisyen Billy Ray Cyrus ve futbolcu Roberto Baggio gibi isimlerin saçlarının sadece arkasını uzattığını ve bu modelin popüler hale dönüştüğünü söyleyen Manis, son olarak Şubat 1990'da saçlarının arka tarafını kestirdiğini belirtti.

80'li yıllarda izlediği bir videodaki kadının kuyruklu saçından etkilendiğini söyleyen Manis, "Ben de onun gibi olmak istiyorum dedim" diye saçını yele şeklinde uzatmaya karar verdiğini söyledi. 

En uzun saç yelesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 3

Manis, "Saçımı kestirmek için bir berbere gittim ve adam bunun benim saç modelim olmadığını ve bana yakışmadığını söyledi ama ben 'İstediğim bu' dedim" şeklinde konuştu. 

Alattığına göre 1989 yılının Kasım ayında Manis kuyruğunu kesti ve hemen pişmanlık duydu. Böylece 9 Şubat 1990'da yeniden yele şeklinde uzatmaya başladı.

En uzun saç yelesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 4

Daha önce 1000 kişinin katıldığı bir saç yarışmasından 300 dolar kazandığını söyleyen Manis, Guinness'ten aldığı rekor sertifikasının kendisi için "inanılmaz" olduğunu vurguladı.

Saçı kendisinden uzun olduğu için genellikle örgü şeklinde kullandığını söyleyen Manis, genetik özelliklerinin de saçını bu kadar uzatabilmesinde etkili olduğunu belirtti.

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