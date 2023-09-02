En uzun saç yelesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Yele şeklinde en uzun saç yarışmasında birincilik unvanını Tami Manis aldı. ABD'li kadın, kayıtlara geçen en ilginç rekorlardan birine imza atmış oldu.
Kadınlarda dünyanın en uzun saç yelesi yarışmasını 58 yaşındaki Amerikalı Tami Manis kazandı. Manis, 172,72 santimetre uzunluğundaki saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Yele şeklinde en uzun saça sahip kadın rekorunu kıran Manis, kayıtlara geçen en ilginç rekorlardan birine imza atmış oldu.