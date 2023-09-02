En uzun saç yelesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

1980'ler ve 1990'larda aktör Patrick Swayze, müzisyen Billy Ray Cyrus ve futbolcu Roberto Baggio gibi isimlerin saçlarının sadece arkasını uzattığını ve bu modelin popüler hale dönüştüğünü söyleyen Manis, son olarak Şubat 1990'da saçlarının arka tarafını kestirdiğini belirtti.

80'li yıllarda izlediği bir videodaki kadının kuyruklu saçından etkilendiğini söyleyen Manis, "Ben de onun gibi olmak istiyorum dedim" diye saçını yele şeklinde uzatmaya karar verdiğini söyledi.