 Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam 23 Kasım Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. Diziden ilk fragman ve fotoğraflar geldi.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 1

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU’NUN HİKAYESİNDEN

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 2

KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 3

OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 4

FRAGMAN

Çöp Adam dizi 23 Kasım Çarşamba Star’da seyirciyle buluşacak. 

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 5

YENİ BÖLÜMDEN DİĞER KARELER...

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 6
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 7
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 8
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 9
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 10
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 11
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 12
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar - 13

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