Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi
Son olarak "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, Abu Dabi’de gerçekleştirilen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yarışını izlemeye gitti. Ünlü oyuncu, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile verdiği pozlarla gündem oldu.
Star TV'de ekranlara gelen ve geçtiğimiz aylarda final yapan Çöp Adam'da Elçin Sangu ile başrolleri paylaşan Engin Altan Düzyatan, Abu Dabi’de gerçekleştirilen Formula 1 yarışını izlemeye gitti.