Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi

"ERTUĞRUL GAZİ VE THOR YAN YANA"

Marvel’ın "Thor" serisinin yıldızı Chris Hemsworth ile "Diriliş Ertuğrul"un başrolü Engin Altan Düzyatan'ın pozu sosyal medyada büyük ses getirdi.



Hemsworth ile Düzyatan'ın pozuna "Ertuğrul Gazi ve Thor yan yana", "Ertuğrul ve Thor", "Hangisi daha yakışıklı seçemedim" gibi yorumlar yapıldı.