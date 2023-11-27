Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi

Son olarak "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, Abu Dabi’de gerçekleştirilen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yarışını izlemeye gitti. Ünlü oyuncu, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile verdiği pozlarla gündem oldu.

Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi - 1

Star TV'de ekranlara gelen ve geçtiğimiz aylarda final yapan Çöp Adam'da Elçin Sangu ile başrolleri paylaşan Engin Altan Düzyatan, Abu Dabi’de gerçekleştirilen Formula 1 yarışını izlemeye gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi - 2

Birçok Hollywood yıldızının da yer aldığı yarışı izlemeye giden Düzyatan, bazı ünlü isimlerle beraber fotoğraf çektirdi.

Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi - 3

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Rus model Irina Shayk ve Avustralyalı sanatçı Chris Hemsworth ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından "Abu Dabi inanılmaz bir deneyimdi" notuyla paylaşan Düzyatan, iki yıldız isimle ayaküstü sohbet etti.

Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi - 4

"ERTUĞRUL GAZİ VE THOR YAN YANA"

Marvel’ın "Thor" serisinin yıldızı Chris Hemsworth ile "Diriliş Ertuğrul"un başrolü Engin Altan Düzyatan'ın pozu sosyal medyada büyük ses getirdi.

Hemsworth ile Düzyatan'ın pozuna "Ertuğrul Gazi ve Thor yan yana", "Ertuğrul ve Thor", "Hangisi daha yakışıklı seçemedim" gibi yorumlar yapıldı.

Engin Altan Düzyatan'dan Formula 1 pozları: Shayk ve Hemsworth ile bir araya geldi - 5

Öte yandan Düzyatan'ın da izleyiciler arasında yer aldığı Formula 1 Abu Dabi Grand Prix’sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

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