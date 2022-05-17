Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 13:48 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 13:54
Oyuncu Lisa Bonet ile 20 yıllık birlikteliğine son veren Amerikalı oyuncu Jason Momoa’nın adı oyuncu Eiza Gonzalez ile anılıyor.
2007’te nikah masasına oturduğu Bonet ile geçtiğimiz ay yollarını ayırdığını açıklayan 42 yaşındaki oyuncu, Gonzalez’in ‘Ambulance’ isimli filminin prömiyerine katılmış ama kırmızı halıda yürümemişti.
People’ın haberine göre beraber olan ikilinin henüz ciddi b
ir ilişkide olmadığı belirtildi.
Momoa’nın Oscar after partisinde Kate Beckinsale’e ceketini vermesi de ilişki söylentilerini artırmıştı. Çıkan iddialarla ilgili konuşan oyuncu, “Yalnızca centilmenlik yapmıştım” açıklamasında bulunmuştu.
Oyuncunun Lisa Bonet ile evliliğinden Lola (14) ve Nakoa-Wolf (13) adında iki çocuğu var.
32 yaşındaki Gonzalez, Baby Driver, Hızlı ve Öfkeli ve Godzilla vs Kong gibi yapımlarda yer aldı. Oyuncu aynı zamanda Louis Vuitton ve Bulgari markalarının elçisi oldu.
Oyuncu, İtalya gezisi sırasında Papa'nın resmi ikametgahı olan Apostolik Sarayı'ndaki 'Sistina Şapeli’ni ziyaret ettiği sırada fanlarıyla fotoğraf çekilmişti.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, tarihi mekanda fotoğraf çekildiği için büyük eleştiri topladı.