Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 13:48 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 13:54

Şu sıralar eşi Lisa Bonet ile boşanma aşamasında olan Amerikalı oyuncu Jason Momoa’nın Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ile ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor - 1

Oyuncu Lisa Bonet ile 20 yıllık birlikteliğine son veren Amerikalı oyuncu nın adı oyuncu Eiza Gonzalez ile anılıyor.

Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor - 2

PRÖMİYERE BERABER GİTTİLER

2007’te nikah masasına oturduğu Bonet ile geçtiğimiz ay yollarını ayırdığını açıklayan 42 yaşındaki oyuncu, Gonzalez’in ‘Ambulance’ isimli filminin prömiyerine katılmış ama kırmızı halıda yürümemişti.

Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor - 3

HENÜZ CİDDİ DEĞİLLER

People’ın haberine göre beraber olan ikilinin henüz ciddi b
ir ilişkide olmadığı belirtildi.

Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor - 4

"CENTİLMENTLİK YAPTIM"

Momoa’nın Oscar after partisinde Kate Beckinsale’e ceketini vermesi de ilişki söylentilerini artırmıştı. Çıkan iddialarla ilgili konuşan oyuncu, “Yalnızca centilmenlik yapmıştım” açıklamasında bulunmuştu.

Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor - 5

Oyuncunun Lisa Bonet ile evliliğinden Lola (14) ve Nakoa-Wolf (13) adında iki çocuğu var.

Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor - 6

32 yaşındaki Gonzalez, Baby Driver, Hızlı ve Öfkeli ve  Godzilla vs Kong gibi yapımlarda yer aldı. Oyuncu aynı zamanda Louis Vuitton ve Bulgari markalarının elçisi oldu.

Eşinden yeni ayrılan Jason Momoa'nın adı Eiza Gonzalez ile anılıyor - 7

TARİHİ MEKANDA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Oyuncu, İtalya gezisi sırasında Papa'nın resmi ikametgahı olan Apostolik Sarayı'ndaki 'Sistina Şapeli’ni ziyaret ettiği sırada fanlarıyla fotoğraf çekilmişti.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, tarihi mekanda fotoğraf çekildiği için büyük eleştiri topladı.

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