Eski NBA oyuncusu Delonte West dilencilik yaparken görüntülendi

Eskiden Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'le oynayan Delonte West'in yeni bir videosu hafta sonunda ortaya çıktı.



Independent'in haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Alexandria kentindeki bir otoyolda çekilen görüntülerde, eski NBA oyuncusunun geçenlerden para istediği görülüyor. Elinde taşıdığı kartonda ne yazdığıysa belli olmuyor.