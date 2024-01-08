Espriye kızan Taylor Swift Altın Küre'yi terk etti

Koy'un bu esprisinden sonra, kameralar Swift'e döndü ancak ünlü şarkıcı bu espriyi pek de komik bulmuş görünmüyordu. Swift, gülümsemeden içkisinden bir yudum alıp Koy'a sinirli bakışlar attığı görüntüsüyle dikkat çekti.

Swift daha önce Amerikan futbolu hayranları tarafından, oyunlarda kendisini çevreleyen medya yüzünden eleştirilmişti. Ancak ünlü şarkıcı sadece sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için orada olduğunu ve televizyonda ne sıklıkla gösterildiğine dair hiçbir fikrinin olmadığını söylemişti.