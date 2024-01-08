Espriye kızan Taylor Swift Altın Küre'yi terk etti
Oscar'da Will Smith'in, karısı hakkındaki espriye kızıp sunucu Chris Rock'a tokat atması hala hafızalardayken, dün geceki Altın Küre Ödülleri'nde de benzer bir durum yaşandı. Turne filmiyle Altın Küre'ye aday gösterilen Taylor Swift, tören sunucusu Jo Koy'un, sevgilisi Travis Kelce hakkında yaptığı şakaya kızdı, töreni terk etti.
Taylor Swift, turne filmiyle "Sinema ve Gişe Başarısı" dalında Altın Küre ödülünü "Barbie" filmine kaptırdı.
Ödülün açıklanmasından kısa bir süre sonra Swift'in ödül töreninde olmadığı fark edildi. Swift hayranları, ünlü şarkıcıya eşlik eden arkadaşı Keleigh Sperry'nin yerinin boş olduğunu görünce bir terslik olduğuna dair yorumlarda bulundu.