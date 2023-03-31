Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler!

Günümüzde estetik müdahalelerle yüzünü ve hatta vücudunu değiştiren birçok ünlü isim buluyor. Kimileri zamana meydan okumak isterken kimileri pek çok farklı sebepten estetik müdahalelere başvuruyor. Estetiği fazla kaçıran bazı ünlüleri değişimi hayranlarını bir hayrete düşürüyor. İşte estetik yaptırarak büyük bir değişim geçiren ünlüler...

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 1

One Direction müzik grubu sayesinde yıldızı parlayan İngiliz şarkıcı Liam Payne, geçtiğimiz günlerde kırmızı halı görüntüsüyle şaşırttı.

N-LIFE HABERLERİ

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 2

Yeni filmi "All Of Those Voice"un galasına katılan 29 yaşındaki şarkıcının özellikle çene yapısındaki değişim sosyal medyada gündem oldu. Estetik uzmanlarına göre, şarkıcı günümüzde erkek modellerin sık sık tercih ettiği bişektomi ve jawline gibi uygulamalara başvurdu.

Payne gibi birçok ünlü isim estetik sonucu büyük bir değişim geçirdi. İşte ünlü isimlerin estetik öncesi ve sonrası halleri...

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 3

Nicole Kidman

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 4

Nicole Kidman

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 5

Kim Basinger

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 6

Kim Basinger

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 7

Pamela Anderson

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 8

Pamela Anderson

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 9

Simon Cowell

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 10

Simon Cowell

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 11

Megan Fox

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 12

Megan Fox

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 13

Kylie Jenner

Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler! - 14

Kylie Jenner

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