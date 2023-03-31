Estetiği fazla kaçıran ünlüler! Neredeyse tanınmayacak hale geldiler!

One Direction müzik grubu sayesinde yıldızı parlayan İngiliz şarkıcı Liam Payne, geçtiğimiz günlerde kırmızı halı görüntüsüyle şaşırttı.
Yeni filmi "All Of Those Voice"un galasına katılan 29 yaşındaki şarkıcının özellikle çene yapısındaki değişim sosyal medyada gündem oldu. Estetik uzmanlarına göre, şarkıcı günümüzde erkek modellerin sık sık tercih ettiği bişektomi ve jawline gibi uygulamalara başvurdu.
Payne gibi birçok ünlü isim estetik sonucu büyük bir değişim geçirdi. İşte ünlü isimlerin estetik öncesi ve sonrası halleri...
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Kim Basinger
Kim Basinger
Pamela Anderson
Pamela Anderson
Simon Cowell
Simon Cowell
Megan Fox
Megan Fox
Kylie Jenner
Kylie Jenner