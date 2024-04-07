Estetik yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı
Yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren de estetikli ünlüler kervanına katıldı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren de estetikli ünlüler kervanına katıldı.
Geçirdiği operasyondan 9 gün sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düşmüştü.
Eren değişimini sosyal medya hesabında paylaştı.
İşte 58 yaşındaki Eren'in son hali...
Eren'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Rafet El Roman da yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.
Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, pişmanlığını dile getirdi.