Estetik yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı

Yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

Estetik yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı - 1

Ünlü şarkıcı Cenk Eren de estetikli ünlüler kervanına katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Estetik yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı - 2

Geçirdiği operasyondan 9 gün sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düşmüştü.

Eren değişimini sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte 58 yaşındaki Eren'in son hali...

Estetik yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı - 3

Eren'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Estetik yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı - 4

Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Rafet El Roman da yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, pişmanlığını dile getirdi.

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