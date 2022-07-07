Eurovision şampiyonu Alexander Rybak'ın mezuniyet sevinci: Mutluluğumu paylaşmak istiyorum

Rybak, "Bu 4 Temmuz'da, film müziği alanında yüksek lisans derecesi almanın mutluluğumu paylaşmak istiyorum! Ve bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. İnsanların büyük hayaller kurmaya, sıkı çalışmaya ve bir arada olmaya teşvik edildiği bir ülke" dedi.