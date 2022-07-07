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Eurovision şampiyonu Alexander Rybak'ın mezuniyet sevinci: Mutluluğumu paylaşmak istiyorum

Haberler | 07.07.2022 - 11:26

Henüz 23 yaşındayken Norveç adına katıldığı Eurovision 2009'da şampiyon olan şarkıcı Alexander Rybak, ABD'de yaptığı yüksek lisansını tamamladı ve mezun oldu.

Eurovision şampiyonu Alexander Rybak'ın mezuniyet sevinci: Mutluluğumu paylaşmak istiyorum - 1

Eurovision şampiyonluğu ile tüm dünyada tanınan Alexander Rybak (36), Amerika Birleşik Devletleri’nde film müzikleri üzerine yaptığı yüksek lisansını bitirdi.

Eurovision şampiyonu Alexander Rybak'ın mezuniyet sevinci: Mutluluğumu paylaşmak istiyorum - 2

Rybak mezuniyet fotoğraflarını paylaşarak bir mesaj yayınladı.

Eurovision şampiyonu Alexander Rybak'ın mezuniyet sevinci: Mutluluğumu paylaşmak istiyorum - 3

Rybak, "Bu 4 Temmuz'da, film müziği alanında yüksek lisans derecesi almanın mutluluğumu paylaşmak istiyorum! Ve bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. İnsanların büyük hayaller kurmaya, sıkı çalışmaya ve bir arada olmaya teşvik edildiği bir ülke" dedi.

Eurovision şampiyonu Alexander Rybak'ın mezuniyet sevinci: Mutluluğumu paylaşmak istiyorum - 4

Ünlü şarkıcı henüz 23 yaşındayken Norveç adına katıldığı Eurovision 2009'da şampiyon olmuş ve adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Eurovision şampiyonu Alexander Rybak'ın mezuniyet sevinci: Mutluluğumu paylaşmak istiyorum - 5

Rybak, Norveç'i Fairytale adlı şarkı ile temsil edip ve rekor bir puanla birincilik elde etmişti.

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