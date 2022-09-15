Galeri

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

Haberler - DHA | 15.09.2022 - 15:28

Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 1

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı şarkıcı 25 Ağustos'ta tutuklandı.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 2

Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 3

Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 4

Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Merkezi'ne geldi.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 5

Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 6
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 7
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - 8

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER