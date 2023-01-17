Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor

Cinnet, Guguk Kuşu gibi filmlerindeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı öne sürülürken, usta oyuncuya yakın kaynakların, akıl sağlığı için endişelendikleri belirtildi.

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor - 1

ABD basınında 85 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile ilgili  "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri dikkat çekti. Aktöre yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazıldı.

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor - 2

Nicholson, 2005'te "Baba" filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesinde bir ev satın almıştı. Bir başka iddia ise arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktukları yönünde.

İddiaların doğruluğu kanıtlanmasa da Nicholson'ın en son 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri artırdı.

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor - 3

Beş çocuğu olan aktörün eve kapansa da çocuklarıyla evinde görüştüğü de gelen bilgiler arasında.

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor - 4

1970’ten beri basketbol maçlarına sezonluk bilet alan Nicholson, 2021'de taraftarı olduğu basket takımı Los Angeles Lakers’ın maçını oğlu Ray ile izlemiş, etrafa imzalar ve gülücükler dağıtmıştı.

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor - 5

Bundan tam 7 yıl önce bir dergiye konuşan aktör, "Aşık olacağım kadının yanında ölmek istiyorum ama gerçekçiyim de. Bu saatten sonra kadınlara kompliman yapacak gücüm yok" açıklamasını yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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